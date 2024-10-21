Дожди, дожди и серое небо — унылая слякоть воцарится в Приморском крае

Posted 20 октября, 23:24
Published 20 октября, 23:24
Modified 20 октября, 23:26
Updated 20 октября, 23:26
Специалисты Пригидромета сообщают: в первый день рабочей недели погоду в Приморском крае определяет цикло, который и принесёт к вечеру дождь. Ветер с утра днём сменится на западный — умеренный, местами до сильного. Воздух прогреется максимум до +17°C.
Во Владивостоке — переменная облачность, к вечеру — дождь. Сильный ветер и совсем не жарко — +13…+15°С.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье местами уже пришла зима.