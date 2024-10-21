Дожди, дожди и серое небо — унылая слякоть воцарится в Приморском крае

Специалисты Пригидромета сообщают: в первый день рабочей недели погоду в Приморском крае определяет цикло, который и принесёт к вечеру дождь. Ветер с утра днём сменится на западный — умеренный, местами до сильного. Воздух прогреется максимум до +17°C.