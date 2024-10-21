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Posted 20 октября, 23:24

Published 20 октября, 23:24

Modified 20 октября, 23:26

Updated 20 октября, 23:26

Прохладная дождливая погода ожидается в Приморском крае

Дожди, дожди и серое небо — унылая слякоть воцарится в Приморском крае

20 октября 2024, 23:24
Фото: vostokmedia.com

Прохладная дождливая погода ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Не сможет сегодня погода порадовать жителей Приморского края хрустально прозрачным солнечным осенним днем — за окном унылая серость, довольно неприятный холодный ветер, ну, а к вечеру начнётся дождь.

Специалисты Пригидромета сообщают: в первый день рабочей недели погоду в Приморском крае определяет цикло, который и принесёт к вечеру дождь. Ветер с утра днём сменится на западный — умеренный, местами до сильного. Воздух прогреется максимум до +17°C.

Во Владивостоке — переменная облачность, к вечеру — дождь. Сильный ветер и совсем не жарко — +13…+15°С.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье местами уже пришла зима.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Дожди
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