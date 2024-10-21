Хорошо катят: губернатор Приморья и глава Владивостока пересели на велосипеды — видео

Posted 21 октября, 00:20
Published 21 октября, 00:20
Modified 21 октября, 00:22
Updated 21 октября, 00:22
— Формат велопрогулок становится все более популярным и у жителей Владивостока, и у гостей города, — подчеркнул по итогам поездки губернатор Приморского края Олег Кожемяко. — Эта дорожка хороша, но кое-что ещё необходимо доделать: выделить пешеходные переходы, установить перед ними лежачих полицейских, подсветить обочины, поставить камеры.
Напомним, велодорожка, соединяющая кампус ДВФУ с мысом Ахлёстышева, построена во Владивостоке в рамках мастер-плана развития города по инициативе Константина Шестакова и благодаря средствам специального казначейского кредита, предоставленного Приморскому краю для реализации крупных инфраструктурных объектов.
— Очень важно, чтобы две такие интересные, пользующиеся популярностью локации имели между собой велосипедное сообщение, — подчеркнул Константин Шестаков. — Дорожка очень популярна у любителей бега, велосипедистов.
Глава Владивостока отметил, что работы на этом не закончатся, на велодорожке появятся парковочные места для велосипедов (если кто-то захочет, оставив двухколёсного коня, пробежаться вдоль моря). Губернатор Приморского края поддержал эту идею, добавив, что можно вдоль трассы организовать и пункты проката.
— Дорожка очень хорошая, молодцы! — так оценил усилия администрации Владивостока и главы города губернатор края Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как преображается район Патрокла во Владивостоке и как там появляются велодорожки.