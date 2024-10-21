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Posted 21 октября, 00:20

Published 21 октября, 00:20

Modified 21 октября, 00:22

Updated 21 октября, 00:22

Глава Владивостока и глава Приморского края опробовали новую велодорожку

Хорошо катят: губернатор Приморья и глава Владивостока пересели на велосипеды — видео

21 октября 2024, 00:20
Фото: Изображение Midjourney

Глава Владивостока и глава Приморского края опробовали новую велодорожку

Сюжет
Благоустройство
Новая велосипедная дорожка на острове Русском сдала главный экзамен — точнее сказать, сдала экзамен главам. Глава Владивостока Константин Шестаков и глава Приморского края Олег Кожемяко прокатились по ней на велосипедах и вынесли вердикт: хорошо!
— Формат велопрогулок становится все более популярным и у жителей Владивостока, и у гостей города, — подчеркнул по итогам поездки губернатор Приморского края Олег Кожемяко. — Эта дорожка хороша, но кое-что ещё необходимо доделать: выделить пешеходные переходы, установить перед ними лежачих полицейских, подсветить обочины, поставить камеры.

Напомним, велодорожка, соединяющая кампус ДВФУ с мысом Ахлёстышева, построена во Владивостоке в рамках мастер-плана развития города по инициативе Константина Шестакова и благодаря средствам специального казначейского кредита, предоставленного Приморскому краю для реализации крупных инфраструктурных объектов.

— Очень важно, чтобы две такие интересные, пользующиеся популярностью локации имели между собой велосипедное сообщение, — подчеркнул Константин Шестаков. — Дорожка очень популярна у любителей бега, велосипедистов.

Глава Владивостока отметил, что работы на этом не закончатся, на велодорожке появятся парковочные места для велосипедов (если кто-то захочет, оставив двухколёсного коня, пробежаться вдоль моря). Губернатор Приморского края поддержал эту идею, добавив, что можно вдоль трассы организовать и пункты проката.

Видео: shestakovblog.
— Дорожка очень хорошая, молодцы! — так оценил усилия администрации Владивостока и главы города губернатор края Олег Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как преображается район Патрокла во Владивостоке и как там появляются велодорожки.

Тротуары, проезды и велодорожки: Патрокл преображается во Владивостоке — фото
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