Хорошо катят: губернатор Приморья и глава Владивостока пересели на велосипеды — видео

Глава Владивостока отметил, что работы на этом не закончатся, на велодорожке появятся парковочные места для велосипедов (если кто-то захочет, оставив двухколёсного коня, пробежаться вдоль моря). Губернатор Приморского края поддержал эту идею, добавив, что можно вдоль трассы организовать и пункты проката.