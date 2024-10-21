Хранил запрещенку: мужчина приобрел останки тигра и гранаты в Приморье

В Пожарском районе мужчина незаконно приобрел и хранил останки амурского тигра, сообщает прокуратура. В 2022 году купил шкуру, череп и кости краснокнижного животного. Более того, у приморца изъяли сотню патронов для огнестрельного оружия, а также ручную осколочную гранату и взрыватель для ручных гранат.