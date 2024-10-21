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Posted 21 октября, 01:12

Published 21 октября, 01:12

Modified 21 октября, 01:14

Updated 21 октября, 01:14

Мужчина незаконно приобрел останки краснокнижного животного в Приморском крае

Хранил запрещенку: мужчина приобрел останки тигра и гранаты в Приморье

21 октября 2024, 01:12
Фото: 1MI

Мужчина незаконно приобрел останки краснокнижного животного в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае мужчина нелегально купил останки тигра. Также он хранил у себя дома опасное оружие.

В Пожарском районе мужчина незаконно приобрел и хранил останки амурского тигра, сообщает прокуратура. В 2022 году купил шкуру, череп и кости краснокнижного животного. Более того, у приморца изъяли сотню патронов для огнестрельного оружия, а также ручную осколочную гранату и взрыватель для ручных гранат.

По факту инцидента возбуждено уголовные дела за незаконное приобретение, хранение, перевозка частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам занесённым в Красную книгу РФ и незаконное приобретение, хранение, перевозка боеприпасов к огнестрельному оружию и взрывных устройств.

Подсудимого признали виновным и назначили наказание — шесть лет шесть месяцев лишения свободы и штраф в размере 30 000 рублей.

«В связи с мягкостью назначенного наказания, прокуратура Пожарского района принесла на приговор апелляционное представление, результаты рассмотрения которого поставлены на контроль», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вдоль дороги прошлась семья тигров, — мама с потомством.

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