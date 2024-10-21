Хранил запрещенку: мужчина приобрел останки тигра и гранаты в Приморье

Posted 21 октября, 01:12
Published 21 октября, 01:12
Modified 21 октября, 01:14
Updated 21 октября, 01:14
В Пожарском районе мужчина незаконно приобрел и хранил останки амурского тигра, сообщает прокуратура. В 2022 году купил шкуру, череп и кости краснокнижного животного. Более того, у приморца изъяли сотню патронов для огнестрельного оружия, а также ручную осколочную гранату и взрыватель для ручных гранат.
По факту инцидента возбуждено уголовные дела за незаконное приобретение, хранение, перевозка частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам занесённым в Красную книгу РФ и незаконное приобретение, хранение, перевозка боеприпасов к огнестрельному оружию и взрывных устройств.
Подсудимого признали виновным и назначили наказание — шесть лет шесть месяцев лишения свободы и штраф в размере 30 000 рублей.
«В связи с мягкостью назначенного наказания, прокуратура Пожарского района принесла на приговор апелляционное представление, результаты рассмотрения которого поставлены на контроль», — отметили в надзорном ведомстве.
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