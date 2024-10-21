Иностранцы в форме и с флагами вышли в центр Владивостока — видео

Posted 21 октября, 00:30
Published 21 октября, 00:30
Modified 21 октября, 00:32
Updated 21 октября, 00:32
Житель дальневосточной столицы заметил необычное мероприятие в центре Владивостока. Граждане КНР, одетые в красные форму и одежду, собрались около Фуникулера. Мероприятие сопровождается иностранной речью через громкоговоритель и флажками.
С чем может быть связана данная акция — пока неизвестно. Однако выглядит действительно удивительно. Не каждый день можно увидеть подобное на улицах региона.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что центр краевой столицы меняется ради путешественников из Поднебесной. Для удобства туристов объявления и баннеры написаны на китайском языке.