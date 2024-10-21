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Posted 21 октября, 00:30

Published 21 октября, 00:30

Modified 21 октября, 00:32

Updated 21 октября, 00:32

Иностранные граждане в форме собрались в центре Владивостока

Иностранцы в форме и с флагами вышли в центр Владивостока — видео

21 октября 2024, 00:30
Фото: vostokmedia.com

Иностранные граждане в форме собрались в центре Владивостока

Сюжет
КНР
Туристы из Китая переоделись в красную форму и, «вооружившись» флажками и громкоговорителем, отправились в центр Владивостока. Шествие попало на камеру одного из очевидцев.

Житель дальневосточной столицы заметил необычное мероприятие в центре Владивостока. Граждане КНР, одетые в красные форму и одежду, собрались около Фуникулера. Мероприятие сопровождается иностранной речью через громкоговоритель и флажками.

С чем может быть связана данная акция — пока неизвестно. Однако выглядит действительно удивительно. Не каждый день можно увидеть подобное на улицах региона.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что центр краевой столицы меняется ради путешественников из Поднебесной. Для удобства туристов объявления и баннеры написаны на китайском языке.

Маленький Китай: как Владивосток меняется ради комфорта туристов из Поднебесной?
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