Интернет в Иркутске: факторы выбора провайдера, спектр услуг и анализ предложений

Перед тем как остановиться на конкретном интернет-операторе, стоит взвесить несколько важных критериев для принятия обоснованного решения. Пропускная способность канала существенно влияет на удобство работы в сети. Большинству пользователей комфортно работать при скорости от 50 до 100 Мбит/с — этого достаточно для быстрой загрузки веб-страниц и просмотра видеоконтента в высоком разрешении.