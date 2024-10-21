Как было, уже не будет: где во Владивостоке появятся новые делиниаторы

Posted 21 октября, 07:42
Published 21 октября, 07:42
Modified 21 октября, 07:44
Updated 21 октября, 07:44
Делиниаторы, как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, будут установлена на перекрестке Некрасовской и Народного проспекта ужена этой неделе.
— Также будет нанесена новая разметка, — отметили в пресс-службе. — Все это вместе исключит возможность поворота с улицы Некрасовской на путепровод через семь полос движения. Именно этот маневр в районе здания Приморского водоканала регулярно становился причиной ДТП.
После установки делиниаторов с ул. Некрасовской водители смогут повернуть только налево, в сторону остановки «Первая Речка».
Водителям, которые движутся по Народному проспекту со стороны Военного шоссе, необходимо будет заблаговременно перестроиться в крайнюю правую полосу для заезда на Некрасовский путепровод.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке идет активное подключение соцобъектов к теплу.