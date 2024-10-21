Как было, уже не будет: где во Владивостоке появятся новые делиниаторы

Во Владивостоке будут установлены новые делиниаторы на проблемном участке

Сюжет Дорожное движение

В ближайшее время во Владивостоке на одном из самых сложных перекрёстков появятся делиниаторы. Они «перекроют воздух» тем автолюбителям, которые были не прочь пересечь семь полос движения ради того, чтобы срезать путь.

Делиниаторы, как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, будут установлена на перекрестке Некрасовской и Народного проспекта ужена этой неделе.

— Также будет нанесена новая разметка, — отметили в пресс-службе. — Все это вместе исключит возможность поворота с улицы Некрасовской на путепровод через семь полос движения. Именно этот маневр в районе здания Приморского водоканала регулярно становился причиной ДТП. После установки делиниаторов с ул. Некрасовской водители смогут повернуть только налево, в сторону остановки «Первая Речка». Фото: adm_vl Водителям, которые движутся по Народному проспекту со стороны Военного шоссе, необходимо будет заблаговременно перестроиться в крайнюю правую полосу для заезда на Некрасовский путепровод. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке идет активное подключение соцобъектов к теплу. Во Владивостоке подключены к отоплению более половины социальных объектов Узнать подробнее