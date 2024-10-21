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Posted 21 октября, 11:32

Published 21 октября, 11:32

Modified 21 октября, 11:34

Updated 21 октября, 11:34

Картина дня в Приморье: штормовое, иностранцы в форме в городе и беспредел на Шаморе

Картина дня в Приморье: штормовое, иностранцы в форме в городе и беспредел на Шаморе

21 октября 2024, 11:32
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Штормовое предупреждение объявили в Приморье

Владивосток и Приморский край готовятся к удару мощного циклона. Синоптики бьют тревогу: ожидаются катастрофические ливни и шквалистый ветер до 30 м/с.

Синоптики прогнозируют сильный дождь и усиление ветра в Приморском крае. Реки могут выйти из берегов. Жителей и гостей Приморья просят воздержаться от выхода на турмаршруты и поездок за город.

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Иностранцы в форме появились в центре Владивостока

Туристы из Китая переоделись в красную форму и, «вооружившись» флажками и громкоговорителем, отправились в центр Владивостока. Шествие попало на камеру одного из очевидцев.

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Шамора исчезает?

Новость о сносе кафешек на Шаморе ошарашила жителей Приморского края. Что на самом деле ждет популярнейший пляж Владивостока? — узнаете в материале.

Весть о сносе зданий на Шаморе вызвала ажиотаж в соцсетях. Жители Приморского края разделились на два лагеря, — часть комментаторов рады изменениями, другие опечалены.

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