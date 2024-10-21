Картина дня в Приморье: штормовое, иностранцы в форме в городе и беспредел на Шаморе

Posted 21 октября, 11:32
Published 21 октября, 11:32
Modified 21 октября, 11:34
Updated 21 октября, 11:34
Штормовое предупреждение объявили в Приморье
Владивосток и Приморский край готовятся к удару мощного циклона. Синоптики бьют тревогу: ожидаются катастрофические ливни и шквалистый ветер до 30 м/с.
Синоптики прогнозируют сильный дождь и усиление ветра в Приморском крае. Реки могут выйти из берегов. Жителей и гостей Приморья просят воздержаться от выхода на турмаршруты и поездок за город.
Иностранцы в форме появились в центре Владивостока
Туристы из Китая переоделись в красную форму и, «вооружившись» флажками и громкоговорителем, отправились в центр Владивостока. Шествие попало на камеру одного из очевидцев.
Шамора исчезает?
Новость о сносе кафешек на Шаморе ошарашила жителей Приморского края. Что на самом деле ждет популярнейший пляж Владивостока? — узнаете в материале.
Весть о сносе зданий на Шаморе вызвала ажиотаж в соцсетях. Жители Приморского края разделились на два лагеря, — часть комментаторов рады изменениями, другие опечалены.