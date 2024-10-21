Константин Шестаков: Владивосток готов к отопительному сезону

Posted 21 октября, 01:52
Published 21 октября, 01:52
Modified 21 октября, 02:12
Updated 21 октября, 02:12
— Во Владивостоке проведен масштабный ремонт сетей, — отметил Константин Шестаков в своём официальном telegram-канале. — По сравнению с 2021 годом, бюджет на ремонт сетей вырос с менее чем миллиарда до 2,9 миллиарда рублей. Это позволило увеличить количество заменённых тепловых сетей с 17 до 46 километров.
Глава города подчеркнул: работы велись не только на магистральных, но и на внутриквартальных сетях, причём места ремонта и замены теплотрасс выбирались с учётом статистики: где в прошлом году случалось больше всего порывов.
Отопительный сезон во Владивостоке фактически уже начался: с 18 октября тепло поступает в социальные учреждения, а с 24 октября начнут нагреваться батареи и в жилых домах.
— Дал поручение приступить к разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей на следующий год, — отметил Константин Шестаков.
Также на Общественном совете обсудили вопрос вывоза картонной тары. Члены Совета отметили: на площадках для крупногабаритного мусора нередко накапливаются буквально горы макулатуры — и это дело рук недобросовестных юридических лиц, которые не сортируют мусор и не вывозят его, как положено. В итоге пики из картона и бумаги очень мешают вывозу отходов. Проблема назрела и её придётся решать в ближайшее время.
Глава города отметил, что во Владивостоке работают три пункта приёма картона: Бородинская, 28 — для приёма картонных отходов весом до 50 кг; Снеговая улица, 18а — для приёма макулатуры весом более 50 кг; полигон на Холмистой — для приёма картона более 50 кг.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как глава города прокатился на велосипеде с губернатором Приморья.