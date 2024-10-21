Константин Шестаков: Владивосток готов к отопительному сезону

— Дал поручение приступить к разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей на следующий год, — отметил Константин Шестаков.



Также на Общественном совете обсудили вопрос вывоза картонной тары. Члены Совета отметили: на площадках для крупногабаритного мусора нередко накапливаются буквально горы макулатуры — и это дело рук недобросовестных юридических лиц, которые не сортируют мусор и не вывозят его, как положено. В итоге пики из картона и бумаги очень мешают вывозу отходов. Проблема назрела и её придётся решать в ближайшее время.