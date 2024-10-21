Корона из пайеток и поролона: настоящие волшебники работают во Владивостоке

— Да. И бывает, что именно в этот момент художник или режиссёр решают, что надо бы что-то добавить. А бывает, что и через пару лет существования спектакля такие решения приходят. Вот шёл у нас балет «Жизель» и шёл, а потом режиссёр говорит: вот в эту сцену нужен пень. Деревянный пень. Чтобы именно на него герой бросал шпагу и плащ, а то он в кулису их бросает, это некрасиво.