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Posted 21 октября, 02:29

Published 21 октября, 02:29

Modified 21 октября, 02:31

Updated 21 октября, 02:31

МЧС предупреждает о высоких рисках ЧС и даёт рекомендации властям и населению

Мощные ливни и жуткие ветра: спецслужбы ожидают дождевой «апокалипсис» в Приморье

21 октября 2024, 02:29
Фото: vostokmedia.com

МЧС предупреждает о высоких рисках ЧС и даёт рекомендации властям и населению

Сюжет
МЧС
Экстренное предупреждение: мощный циклон обрушится на Приморский край. Ожидаются сильные дожди с количеством осадков до 66 миллиметров, ураганный ветер до 30 метров в секунду, также не исключено возникновение режима ЧС.

Приморский край готовится к удару стихии. ГУ МЧС России по Приморскому краю выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении, способном вызвать чрезвычайные ситуации.

По данным Примгидромета, в ночь на 23 октября и днём над краем пройдёт активный циклон. Он принесёт сильные, местами очень сильные дожди. Во Владивостоке и большинстве районов ожидается от 15 до 45 миллиметров осадков, а в отдельных местах — 50 миллиметров и более за 12 часов.

Особенно интенсивные ливни пройдут в южных и восточных районах: в Лазовском районе может выпасть до 66 миллиметров осадков, в Находкинском городском округе — до 52 миллиметров, в Дальнегорске и Ольгинском районе — до 50 миллиметров. Циклон будет сопровождаться шквалистым ветром. Его порывы в континентальной части края достигнут 15-22 метров в секунду, а на побережье — 25-30 метров в секунду.

Такой ветер способен валить деревья и срывать крыши. Обильные осадки приведут к быстрому подъёму уровня воды в реках края на 10-50 сантиметров, а местами возможны локальные подъёмы до 70 сантиметров. Это создаёт угрозу подтопления в низинах и у берегов рек.

МЧС прогнозирует целый ряд опасных последствий непогоды:

  • Увеличение количества ДТП на дорогах, в том числе на федеральной трассе А-370, размытие дорожного полотна и подмывание опор мостов;
  • Аварии на объектах ЖКХ и энергетики из-за падения деревьев на линии электропередачи и обрушения конструкций;
  • Нарушение паромного сообщения во Владивостоке и Фокино;
  • Аварийные ситуации с судами в бухтах из-за сильного волнения.

Вероятность чрезвычайной ситуации муниципального характера оценивается как высокая — 0,7 для происшествий на дорогах и в коммунальном хозяйстве, 0,5 — для аварий с судами.

В связи с надвигающейся угрозой ГУ МЧС дало подробные рекомендации муниципальным властям:

  • Привести в режим повышенной готовности местные подразделения РСЧС, создать оперативные штабы;
  • Заранее оповестить население, организации и учреждения о непогоде и необходимых мерах безопасности;
  • Подготовить аварийные бригады, резервы материальных средств и техники для оперативного устранения последствий ЧС;
  • Проверить готовность систем жизнеобеспечения, в том числе резервных источников энергоснабжения;
  • Организовать контроль за обстановкой и своевременным реагированием всех служб.

Жителям Приморья следует проявлять максимальную осторожность, ограничить передвижение во время непогоды, не парковать машины под деревьями, укрывать имущество от ветра и дождя.

При ухудшении ситуации звонить по телефонам экстренных служб. Приморский край переживёт сложные погодные испытания. Но своевременная подготовка и слаженные действия властей, спасателей, коммунальщиков и самих граждан помогут минимизировать возможный ущерб.

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