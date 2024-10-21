Мощные ливни и жуткие ветра: спецслужбы ожидают дождевой «апокалипсис» в Приморье

Posted 21 октября, 02:29
Published 21 октября, 02:29
Modified 21 октября, 02:31
Updated 21 октября, 02:31
Приморский край готовится к удару стихии. ГУ МЧС России по Приморскому краю выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении, способном вызвать чрезвычайные ситуации.
По данным Примгидромета, в ночь на 23 октября и днём над краем пройдёт активный циклон. Он принесёт сильные, местами очень сильные дожди. Во Владивостоке и большинстве районов ожидается от 15 до 45 миллиметров осадков, а в отдельных местах — 50 миллиметров и более за 12 часов.
Особенно интенсивные ливни пройдут в южных и восточных районах: в Лазовском районе может выпасть до 66 миллиметров осадков, в Находкинском городском округе — до 52 миллиметров, в Дальнегорске и Ольгинском районе — до 50 миллиметров. Циклон будет сопровождаться шквалистым ветром. Его порывы в континентальной части края достигнут 15-22 метров в секунду, а на побережье — 25-30 метров в секунду.
Такой ветер способен валить деревья и срывать крыши. Обильные осадки приведут к быстрому подъёму уровня воды в реках края на 10-50 сантиметров, а местами возможны локальные подъёмы до 70 сантиметров. Это создаёт угрозу подтопления в низинах и у берегов рек.
МЧС прогнозирует целый ряд опасных последствий непогоды:
Вероятность чрезвычайной ситуации муниципального характера оценивается как высокая — 0,7 для происшествий на дорогах и в коммунальном хозяйстве, 0,5 — для аварий с судами.
В связи с надвигающейся угрозой ГУ МЧС дало подробные рекомендации муниципальным властям:
Жителям Приморья следует проявлять максимальную осторожность, ограничить передвижение во время непогоды, не парковать машины под деревьями, укрывать имущество от ветра и дождя.
При ухудшении ситуации звонить по телефонам экстренных служб. Приморский край переживёт сложные погодные испытания. Но своевременная подготовка и слаженные действия властей, спасателей, коммунальщиков и самих граждан помогут минимизировать возможный ущерб.