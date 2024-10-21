Мощные ливни и жуткие ветра: спецслужбы ожидают дождевой «апокалипсис» в Приморье

Особенно интенсивные ливни пройдут в южных и восточных районах: в Лазовском районе может выпасть до 66 миллиметров осадков, в Находкинском городском округе — до 52 миллиметров, в Дальнегорске и Ольгинском районе — до 50 миллиметров. Циклон будет сопровождаться шквалистым ветром. Его порывы в континентальной части края достигнут 15-22 метров в секунду, а на побережье — 25-30 метров в секунду.