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Posted 21 октября, 06:48

Published 21 октября, 06:48

Modified 21 октября, 06:50

Updated 21 октября, 06:50

Сильные дожди сменятся мокрым снегом в некоторых районах Приморского края

Не только ливни и порывы ветра: мокрый снег накроет Приморье в период мощного циклона

21 октября 2024, 06:48
Фото: 1MI

Сильные дожди сменятся мокрым снегом в некоторых районах Приморского края

Сюжет
Погода
Беда не приходит одна. Синоптики сообщили, что в Приморском крае властвование мощного циклона не обойдется без мокрого снега, который осложнит ситуацию на дорогах.

Совсем скоро бушующая стихия нанесет удар по региону. Ливни и штормовой ветер кардинально поменяет погодную обстановку в Приморье.

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Многие приморцы задаются вопросом: ждать ли снега в период осадков? На животрепещущий вопрос ответил главный синоптик края Борис Кубай.

По словам специалиста, уже завтра, 22 октября, к региону подойдет активный циклон, который принесет дожди, перетекающие в ливни. Дуновение ветра будет достигать 28-30 метров в секунду. Мокрая погода не обойдет стороной дальневосточную столицу.

Однако в северных и центральных районах интенсивные осадки сменятся мокрым снегом. Львиная доля зимних «предвестников» выпадет в горной местности, где температура воздуха упадет до минусовых значений — 0 — -2 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что штормовое предупреждение объявлено по всему Приморскому краю из-за надвигающихся осадков.

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