Не только ливни и порывы ветра: мокрый снег накроет Приморье в период мощного циклона

По словам специалиста, уже завтра, 22 октября, к региону подойдет активный циклон, который принесет дожди, перетекающие в ливни. Дуновение ветра будет достигать 28-30 метров в секунду. Мокрая погода не обойдет стороной дальневосточную столицу.