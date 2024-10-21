Не только ливни и порывы ветра: мокрый снег накроет Приморье в период мощного циклона

Posted 21 октября, 06:48
Published 21 октября, 06:48
Modified 21 октября, 06:50
Updated 21 октября, 06:50
Совсем скоро бушующая стихия нанесет удар по региону. Ливни и штормовой ветер кардинально поменяет погодную обстановку в Приморье.
Многие приморцы задаются вопросом: ждать ли снега в период осадков? На животрепещущий вопрос ответил главный синоптик края Борис Кубай.
По словам специалиста, уже завтра, 22 октября, к региону подойдет активный циклон, который принесет дожди, перетекающие в ливни. Дуновение ветра будет достигать 28-30 метров в секунду. Мокрая погода не обойдет стороной дальневосточную столицу.
Однако в северных и центральных районах интенсивные осадки сменятся мокрым снегом. Львиная доля зимних «предвестников» выпадет в горной местности, где температура воздуха упадет до минусовых значений — 0 — -2 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что штормовое предупреждение объявлено по всему Приморскому краю из-за надвигающихся осадков.