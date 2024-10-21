Обезобразил и лишил зрения: вооруженный конфликт сыроделов в Приморье

Posted 21 октября, 02:10
Published 21 октября, 02:10
Modified 21 октября, 02:12
Updated 21 октября, 02:12
В Тавричанке в офисе организации, занимающейся производством сыра, поссорились компаньоны. В ходе конфликта один из соучредителей выстрелил из травмата в сторону оппонента. Пуля попала женщине в глаз, который пришлось удалить.
На мужчину возбудили уголовное дело умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением оружия. Подсудимого признали виновным. Теперь он отправится в исправительную колонию общего режима на три года. Также приморца обязали выплатить компенсацию потерпевшей в размере 3 000 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что конфликт автомобилистов закончился стрельбой во Владивостоке.