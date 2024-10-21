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Posted 21 октября, 02:10

Published 21 октября, 02:10

Modified 21 октября, 02:12

Updated 21 октября, 02:12

Конфликт компаньонов закончился стрельбой в Приморском крае

Обезобразил и лишил зрения: вооруженный конфликт сыроделов в Приморье

21 октября 2024, 02:10
Фото: Изображение Midjourney

Конфликт компаньонов закончился стрельбой в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Суровые офисные разборки сыроваров обернулись жуткими последствиями в Приморском крае. Один из них остался без глаза, а второй без свободы.

В Тавричанке в офисе организации, занимающейся производством сыра, поссорились компаньоны. В ходе конфликта один из соучредителей выстрелил из травмата в сторону оппонента. Пуля попала женщине в глаз, который пришлось удалить.

На мужчину возбудили уголовное дело умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением оружия. Подсудимого признали виновным. Теперь он отправится в исправительную колонию общего режима на три года. Также приморца обязали выплатить компенсацию потерпевшей в размере 3 000 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что конфликт автомобилистов закончился стрельбой во Владивостоке.

Автомобильный конфликт обернулся стрельбой во Владивостоке
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#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#Автомобилисты#Приморский край#Стрельба#Компенсация#Тавричанка
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