Обезобразил и лишил зрения: вооруженный конфликт сыроделов в Приморье

На мужчину возбудили уголовное дело умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением оружия. Подсудимого признали виновным. Теперь он отправится в исправительную колонию общего режима на три года. Также приморца обязали выплатить компенсацию потерпевшей в размере 3 000 000 рублей.