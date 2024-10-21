Огонь почти подобрался к дому: что спасло жителей Приморья от пожара? — видео

Posted 21 октября, 06:12
Published 21 октября, 06:12
Modified 21 октября, 06:14
Updated 21 октября, 06:14
По данным новых медиа, в Лесозаводске на улице Мира начался жуткий пожар на мусорке. Пламя охватило большую часть территории из-за сильного ветра, отметили очевидцы. Однако жителям близлежащих домов повезло, — накануне прошла капитальная уборка площадки для вывоза ТБО.
Приморцы заявили, что если мусорные контейнеры были бы заполнены, то масштабы возгорания оказались бы куда больше.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что черные клубы дыма напугали жителей дальневосточной столицы. По словам очевидцев, дымила крыша гостиничного комплекса Lotte.