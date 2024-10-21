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Posted 21 октября, 06:12

Published 21 октября, 06:12

Modified 21 октября, 06:14

Updated 21 октября, 06:14

Пожар почти настиг двор частного сектора в Приморском крае

Огонь почти подобрался к дому: что спасло жителей Приморья от пожара? — видео

21 октября 2024, 06:12
Фото: 1MI

Пожар почти настиг двор частного сектора в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Пламя, «заручившись поддержкой» сильного ветра, охватило мусорную площадку в Приморье. Огонь почти подобрался к дому из частного сектора. Очевидцы рассказали, что спасло местное население от огромных масштабов происшествия.

По данным новых медиа, в Лесозаводске на улице Мира начался жуткий пожар на мусорке. Пламя охватило большую часть территории из-за сильного ветра, отметили очевидцы. Однако жителям близлежащих домов повезло, — накануне прошла капитальная уборка площадки для вывоза ТБО.

Приморцы заявили, что если мусорные контейнеры были бы заполнены, то масштабы возгорания оказались бы куда больше.

Видео: lszv_neo.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что черные клубы дыма напугали жителей дальневосточной столицы. По словам очевидцев, дымила крыша гостиничного комплекса Lotte.

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