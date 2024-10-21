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Posted 21 октября, 03:25

Published 21 октября, 03:25

Modified 21 октября, 04:12

Updated 21 октября, 04:12

Здания на берегу бухты Лазурной начали разбирать в Приморье

Под снос: что за «беспредел» творится на Шаморе во Владивостоке? — фото

21 октября 2024, 03:25
Фото: dpskontrol_125rus

Здания на берегу бухты Лазурной начали разбирать в Приморье

Сюжет
Пляж
Новость о сносе кафешек на Шаморе ошарашила жителей Приморского края. Что на самом деле ждет популярнейший пляж Владивостока? — узнаете в материале.

В новых медиа появилась новость, которая встревожила приморцев. Гуляющие заметили, что на пляже массово закрываются общественные заведения. Обеспокоенные горожане спросили у владельцев кафе, в чем же причина такого внезапного для населения решения.

Хозяева сообщили, по словам очевидцев, что им дали два дня на завершение деятельности. В противном случае здания пойдут под снос.

Фото: dpskontrol_125rus

Редакция «Восток-Медиа» обратилась за разъяснениями в администрацию Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бухта Лазурная пользовалась популярностью среди туристов даже в конце сентября. Отдыхающие купались в море, несмотря на осеннюю прохладу.

Прощаются с летом: туристы продолжают купаться на популярнейшем пляже Владивостока
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#Новости#Владивосток#Кафе#Приморский край#Пляж#Приморье#Происшествия
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