Под снос: что за «беспредел» творится на Шаморе во Владивостоке? — фото

Posted 21 октября, 03:25
Published 21 октября, 03:25
Modified 21 октября, 04:12
Updated 21 октября, 04:12
В новых медиа появилась новость, которая встревожила приморцев. Гуляющие заметили, что на пляже массово закрываются общественные заведения. Обеспокоенные горожане спросили у владельцев кафе, в чем же причина такого внезапного для населения решения.
Хозяева сообщили, по словам очевидцев, что им дали два дня на завершение деятельности. В противном случае здания пойдут под снос.
Редакция «Восток-Медиа» обратилась за разъяснениями в администрацию Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бухта Лазурная пользовалась популярностью среди туристов даже в конце сентября. Отдыхающие купались в море, несмотря на осеннюю прохладу.