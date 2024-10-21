Подробности пугающего пожара в частном секторе Приморья — официальные данные

Posted 21 октября, 06:55
Published 21 октября, 06:55
Modified 21 октября, 06:57
Updated 21 октября, 06:57
В новых медиа появились жуткие кадры пожара, который наблюдался в одном из городов региона. Очевидцы заявили, что загорелась мусорка.
По данным регионального МинГОЧС, в Лесозаводске на улице Мира действительно произошло, — пал травы, в результате которого загорелся мусор.
В 14:14 спасатели выехали на место инцидента, а в 14:59 пожар ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал, отметили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что машина вспыхнула в спальном районе пригорода Владивостока. Автомобиль, судя по кадрам, сгорел дотла.