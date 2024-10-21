vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 06:55

Published 21 октября, 06:55

Modified 21 октября, 06:57

Updated 21 октября, 06:57

Подробности пугающего пожара в частном секторе Приморья — официальные данные

Подробности пугающего пожара в частном секторе Приморья — официальные данные

21 октября 2024, 06:55
Фото: 1MI
Сюжет
Пожар
В Лесозаводске огонь охватил траву, более того пламя подобралось к забору одного из частных домов. О деталях опасного происшествия корреспонденту «Восток-Медиа» рассказали в МинГОЧС Приморского края.

В новых медиа появились жуткие кадры пожара, который наблюдался в одном из городов региона. Очевидцы заявили, что загорелась мусорка.

Огонь почти подобрался к дому: что спасло жителей Приморья от пожара? — видео
Узнать подробнее

По данным регионального МинГОЧС, в Лесозаводске на улице Мира действительно произошло, — пал травы, в результате которого загорелся мусор.

В 14:14 спасатели выехали на место инцидента, а в 14:59 пожар ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что машина вспыхнула в спальном районе пригорода Владивостока. Автомобиль, судя по кадрам, сгорел дотла.

Мощно полыхает: машина загорелась во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Пока все спали: мощный пожар вспыхнул ночью в центре Владивостока — подробностиСтрашно выйти из дома: жители Владивостока наблюдали, как горят мопеды — видеоТак вот, что это было: выяснилось, что горело вечером во Владивостоке
#Новости#Пожар#Владивосток#Спасатели#Приморский край#Огонь#Происшествия#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика