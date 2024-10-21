Помощь рядом 24/7 — позвоните на телефон доверия ради спасения детей

Posted 21 октября, 10:04
Published 21 октября, 10:04
Modified 21 октября, 10:04
Updated 21 октября, 10:04
Кризисно-адаптационный центр (КАЦ) «Мир ребенка» Краевой клинической детской психиатрической больницы обеспечивает круглосуточную поддержку детям и родителям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Специалисты центра — клинические психологи, прошедшие специальную подготовку по телефонному консультированию, готовы помочь в любое время суток.
Главный врач больницы Анастасия Горохова рассказала редакции «Восток-Медиа», что только за 9 месяцев текущего года по федеральной линии доверия психологи центра отработали более 3000 звонков и почти тысячу — по краевой «горячей линии». Это свидетельствует о высокой востребованности психологической помощи.
«В этом году психологи центра смогли предотвратить 3 текущих суицида — критические ситуации, когда специалист удерживает ребенка разговором от непоправимого шага; было выполнено 12 экстренных госпитализаций», — отмечает Анастасия Витальевна.
Специалисты КАЦ работают с широким спектром проблем: от суицидального поведения и попыток суицида до жертв буллинга, сексуального насилия, травли и кризисных взаимоотношений в семье. Ежедневно на телефоны доверия поступает от 5 до 35 звонков.
Для получения помощи можно обратиться по следующим номерам:
Анастасия Горохова призывает не оставаться равнодушными и сообщать о подозрительном поведении детей, даже если речь идет о чужом ребенке.
Помните, что своевременное обращение за помощью может предотвратить трагедию и спасти жизнь ребенка. Телефоны доверия работают круглосуточно, и квалифицированные специалисты всегда готовы оказать необходимую поддержку.