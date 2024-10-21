Помощь рядом 24/7 — позвоните на телефон доверия ради спасения детей

Главный врач больницы Анастасия Горохова рассказала редакции «Восток-Медиа», что только за 9 месяцев текущего года по федеральной линии доверия психологи центра отработали более 3000 звонков и почти тысячу — по краевой «горячей линии». Это свидетельствует о высокой востребованности психологической помощи.