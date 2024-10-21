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Posted 20 октября, 23:44

Published 20 октября, 23:44

Modified 20 октября, 23:46

Updated 20 октября, 23:46

Утреннее ДТП спровоцировало пробку во Владивостоке

Понедельник страданий: с бесконечной пробки началась неделя во Владивостоке — фото

20 октября 2024, 23:44
Фото: vostokmedia.com

Утреннее ДТП спровоцировало пробку во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Дорога из пригорода в центр Владивостока стала настоящим квестом для приморцев. Если на окраине муниципалитета движение было осложненным из-за большого потока машин, то на Некрасовском путепроводе нашлась причина столпотворения.

По данным очевидцев, сегодня, 21 октября, Маковского сковала жуткая пробка. Более того, осложненный трафик наблюдается вплоть до развязки Некрасовского путепровода. В пригороде затор из-за большого скопления машин, хотя обычно он не такой масштабный, уверяет автомобилистка. А вот район Молодежная «страдает» из-за ДТП. Одна легковушка догнала вторую и получилось понедельничное столпотворение.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткие пробки заполонили улицы дальневосточной столицы в минувшую среду. Примечательно, что тяжелая обстановка наблюдалась в разных районах города.

Встало все: в одну большую пробку превратился Владивосток
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#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Пробки#Приморский край#ДТП#Трафик#Происшествия#Некрасовский путепровод
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