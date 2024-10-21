Понедельник страданий: с бесконечной пробки началась неделя во Владивостоке — фото

По данным очевидцев, сегодня, 21 октября, Маковского сковала жуткая пробка. Более того, осложненный трафик наблюдается вплоть до развязки Некрасовского путепровода. В пригороде затор из-за большого скопления машин, хотя обычно он не такой масштабный, уверяет автомобилистка. А вот район Молодежная «страдает» из-за ДТП. Одна легковушка догнала вторую и получилось понедельничное столпотворение.