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Posted 21 октября, 01:47

Published 21 октября, 01:47

Modified 21 октября, 01:49

Updated 21 октября, 01:49

Серьезная удар непогоды ожидается во Владивостоке

Порывы ветра и 45 мм осадков: штормовая погода нагрянет во Владивосток — когда?

21 октября 2024, 01:47
Фото: 1MI

Серьезная удар непогоды ожидается во Владивостоке

Сюжет
Погода
Большое количество осадков выпадет во Владивостоке в короткий срок. Обильные дожди сопроводит сильный ветер.

В среду, 23 октября, в дальневосточной столице ожидается ухудшение синоптической обстановки. За 12 часов выпадет от 15 до 45 миллиметров осадков. Более того, в городе будет дуть сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 28 метров в секунду.

Жителям муниципалитета необходимо соблюдать осторожность. Автомобилистам стоит удвоить бдительность на дорогах и не парковать машины в низменных точках, где не исключены подтопления. А также рекомендуется избегать территории около деревьев и конструкций, которые могут упасть в период бушующей стихии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели предупредили жителей Приморского края о штормовой погоде.

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