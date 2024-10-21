Порывы ветра и 45 мм осадков: штормовая погода нагрянет во Владивосток — когда?

Жителям муниципалитета необходимо соблюдать осторожность. Автомобилистам стоит удвоить бдительность на дорогах и не парковать машины в низменных точках, где не исключены подтопления. А также рекомендуется избегать территории около деревьев и конструкций, которые могут упасть в период бушующей стихии.