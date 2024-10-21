Порывы ветра и 45 мм осадков: штормовая погода нагрянет во Владивосток — когда?

Posted 21 октября, 01:47
Published 21 октября, 01:47
Modified 21 октября, 01:49
Updated 21 октября, 01:49
В среду, 23 октября, в дальневосточной столице ожидается ухудшение синоптической обстановки. За 12 часов выпадет от 15 до 45 миллиметров осадков. Более того, в городе будет дуть сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 28 метров в секунду.
Жителям муниципалитета необходимо соблюдать осторожность. Автомобилистам стоит удвоить бдительность на дорогах и не парковать машины в низменных точках, где не исключены подтопления. А также рекомендуется избегать территории около деревьев и конструкций, которые могут упасть в период бушующей стихии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели предупредили жителей Приморского края о штормовой погоде.