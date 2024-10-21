Пожар в Приморье может угрожать экологии? Разбирается прокуратура — видео

Posted 21 октября, 07:51
Published 21 октября, 07:51
Modified 21 октября, 07:54
Updated 21 октября, 07:54
В Приморском крае природоохранная прокуратура проводит проверку информации о пожаре на свалке в поселке Пластун.
В Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре начали проверку данных о возгорании на полигоне для отходов в поселке Пластун Тернейского района.
Прокурор вынесет решение о действиях и решениях компании, управляющей полигоном.
В случае, если будут выявлены нарушения, надзорное ведомство примет необходимые меры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре недалеко от жилых домов в Приморье.