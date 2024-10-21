vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 07:51

Published 21 октября, 07:51

Modified 21 октября, 07:54

Updated 21 октября, 07:54

Прокуратура начала проверку после возгорания полигона отходов в Приморском крае

Пожар в Приморье может угрожать экологии? Разбирается прокуратура — видео

21 октября 2024, 07:51
Фото: Изображение Midjourney

Прокуратура начала проверку после возгорания полигона отходов в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В Приморье проводится проверка информации о возгорании полигона в поселке Пластун. Природоохранная прокуратура уточнит информацию и примет необходимые меры.

В Приморском крае природоохранная прокуратура проводит проверку информации о пожаре на свалке в поселке Пластун.

В Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре начали проверку данных о возгорании на полигоне для отходов в поселке Пластун Тернейского района.

Видео: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Прокурор вынесет решение о действиях и решениях компании, управляющей полигоном.

В случае, если будут выявлены нарушения, надзорное ведомство примет необходимые меры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре недалеко от жилых домов в Приморье.

Огонь почти подобрался к дому: что спасло жителей Приморья от пожара? — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура начала проверку по факту пожара у жилых домов во ВладивостокеВмешалась прокуратура: строительство школы затянулось в отдаленном районе ПриморьяТак вот, что это было: выяснилось, что горело вечером во Владивостоке
#Новости#Общество#Видео#Пожар#Владивосток#Жилые дома#Прокуратура#Природоохранная прокуратура#Нарушения#Свалка#Полигон отходов#Приморский край#Тернейский район#Происшествия#Надзорное ведомство#Пластун
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика