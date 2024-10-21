Психологи спасли 3 детей от суицида и провели 136 кризисных консультаций в Приморье

Posted 21 октября, 08:20
Published 21 октября, 08:20
Modified 21 октября, 08:20
Updated 21 октября, 08:20
Кризисно-адаптационный центр (КАЦ) Краевой клинической детской психиатрической больницы оказывает помощь детям с суицидальным поведением, жертвам буллинга, насилия и травли. Психологи центра работают круглосуточно, принимая звонки на телефоны доверия.
«В этом году психологи центра смогли предотвратить 3 текущих суицида — критические ситуации, когда специалист удерживает ребенка разговором от непоправимого шага; было выполнено 12 экстренных госпитализаций», — рассказывает главный врач больницы Анастасия Горохова.
Помимо этого, за 9 месяцев 2022 года специалисты КАЦ провели 136 консультаций, связанных с кризисными состояниями детей, в том числе 8 выездных. Всего по федеральной и краевой линиям доверия психологи центра отработали почти 4000 звонков.
Анастасия Витальевна отмечает, что много лет назад были обнаружены опасные интернет-игры, вовлекающие детей в суицидальное поведение. Сейчас ситуация ухудшилась, поскольку преступники ушли в закрытые группы в Telegram, куда попадают даже дети из благополучных семей.
КАЦ проводит просветительскую работу среди педагогов, но многое зависит от родителей. Специалисты призывают их быть внимательными к любым изменениям в поведении ребенка и при необходимости обращаться за помощью по телефонам доверия: 8-800-2000-122 (всероссийская линия) или (423) 207-70-75 (телефон КАЦ).