Психологи спасли 3 детей от суицида и провели 136 кризисных консультаций в Приморье

Анастасия Витальевна отмечает, что много лет назад были обнаружены опасные интернет-игры, вовлекающие детей в суицидальное поведение. Сейчас ситуация ухудшилась, поскольку преступники ушли в закрытые группы в Telegram, куда попадают даже дети из благополучных семей.