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Posted 21 октября, 08:20

Published 21 октября, 08:20

Modified 21 октября, 08:20

Updated 21 октября, 08:20

Кризисно-адаптационный центр помогает детям из Приморья в сложных ситуациях

Психологи спасли 3 детей от суицида и провели 136 кризисных консультаций в Приморье

21 октября 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney

Кризисно-адаптационный центр помогает детям из Приморья в сложных ситуациях

Сюжет
Дети
Специалисты кризисно-адаптационного центра «Мир ребенка» во Владивостоке ежедневно работают с детьми, попавшими в кризисные ситуации. С начала года они предотвратили 3 суицида и провели 136 консультаций.

Кризисно-адаптационный центр (КАЦ) Краевой клинической детской психиатрической больницы оказывает помощь детям с суицидальным поведением, жертвам буллинга, насилия и травли. Психологи центра работают круглосуточно, принимая звонки на телефоны доверия.

«В этом году психологи центра смогли предотвратить 3 текущих суицида — критические ситуации, когда специалист удерживает ребенка разговором от непоправимого шага; было выполнено 12 экстренных госпитализаций», — рассказывает главный врач больницы Анастасия Горохова.

Помимо этого, за 9 месяцев 2022 года специалисты КАЦ провели 136 консультаций, связанных с кризисными состояниями детей, в том числе 8 выездных. Всего по федеральной и краевой линиям доверия психологи центра отработали почти 4000 звонков.

Анастасия Витальевна отмечает, что много лет назад были обнаружены опасные интернет-игры, вовлекающие детей в суицидальное поведение. Сейчас ситуация ухудшилась, поскольку преступники ушли в закрытые группы в Telegram, куда попадают даже дети из благополучных семей.

КАЦ проводит просветительскую работу среди педагогов, но многое зависит от родителей. Специалисты призывают их быть внимательными к любым изменениям в поведении ребенка и при необходимости обращаться за помощью по телефонам доверия: 8-800-2000-122 (всероссийская линия) или (423) 207-70-75 (телефон КАЦ).

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