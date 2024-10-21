Реки снова поднимутся? Что сильные ливни принесут Приморью?

Posted 21 октября 2024, 03:18
Published 21 октября 2024, 03:18
Modified 21 октября 2024, 03:20
Updated 21 октября 2024, 03:20
В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Из-за передвижения активного циклона к побережью края, ночью и днем 23 октября во Владивостоке и на значительной части территории прогнозируется сильный (15-45 мм в течение 12 часов или менее), временами очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов или менее).
Местами скорость ветра увеличится до 15-22 м/с, а на побережьях и мысах возможны порывы до 25-30 м/с. На реках края ожидается повышение уровня воды на 10-50 см, возможны локальные подъемы до 70 см.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивосток нагрянет штормовая погода.