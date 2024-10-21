vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября 2024, 03:18

Published 21 октября 2024, 03:18

Modified 21 октября 2024, 03:20

Updated 21 октября 2024, 03:20

Штормовой ветер и сильные ливни ожидаются в Приморском крае

Реки снова поднимутся? Что сильные ливни принесут Приморью?

21 октября 2024, 03:18
Фото: Изображение Midjourney.

Штормовой ветер и сильные ливни ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за смещения активного циклона над побережьем. В крае ожидается сильный и местами очень сильный дождь.

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Из-за передвижения активного циклона к побережью края, ночью и днем 23 октября во Владивостоке и на значительной части территории прогнозируется сильный (15-45 мм в течение 12 часов или менее), временами очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов или менее).

Местами скорость ветра увеличится до 15-22 м/с, а на побережьях и мысах возможны порывы до 25-30 м/с. На реках края ожидается повышение уровня воды на 10-50 см, возможны локальные подъемы до 70 см.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивосток нагрянет штормовая погода.

Порывы ветра и 45 мм осадков: штормовая погода нагрянет во Владивосток — когда?
Узнать подробнее
Читайте также:
Сильные дожди и подтопления: какие районы могут пострадать от ливней в Приморье?Штормовое: Циклон несет разрушительные ливни и ураганный ветер в ПриморьеОсенняя погода — on: после дождей резко похолодает в Приморье
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Штормовое предупреждение#Дождь#Циклон#Ветер#Приморский край#Шторм#Дожди#Приморье#Предупреждение#Реки#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика