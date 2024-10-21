Реки снова поднимутся? Что сильные ливни принесут Приморью?

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Из-за передвижения активного циклона к побережью края, ночью и днем 23 октября во Владивостоке и на значительной части территории прогнозируется сильный (15-45 мм в течение 12 часов или менее), временами очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов или менее).