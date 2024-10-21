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Posted 21 октября, 09:08

Published 21 октября, 09:08

Modified 21 октября, 09:10

Updated 21 октября, 09:10

Новая схема движения появилась во Владивостоке

Схему движения по важным улицам изменили во Владивостоке — видео

21 октября 2024, 09:08
Фото: 1MI

Новая схема движения появилась во Владивостоке

Сюжет
Дорожное движение
На улицах Авроровской, Иманской и Комсомольской во Владивостоке введена новая схема движения. Там уже нанесли новую разметку, установили новые дорожные знаки, работы на участках продолжаются.

На Авроровской и Иманской во Владивостоке начинают действовать новые правила движения. Также улица Комсомольская не осталась в стороне от изменений.

В настоящее время специалисты работают над нанесением новой разметки на этих участках. В скором времени здесь появятся свежие дорожные знаки, старые же уберут.

Центр организации дорожного движения Владивостока поделился видео с комментарием специалистов.

Видео: codd_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где во Владивостоке установят новые делиниаторы.

Как было, уже не будет: где во Владивостоке появятся новые делиниаторы
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