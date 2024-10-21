Схему движения по важным улицам изменили во Владивостоке — видео

Posted 21 октября, 09:08
Published 21 октября, 09:08
Modified 21 октября, 09:10
Updated 21 октября, 09:10
На Авроровской и Иманской во Владивостоке начинают действовать новые правила движения. Также улица Комсомольская не осталась в стороне от изменений.
В настоящее время специалисты работают над нанесением новой разметки на этих участках. В скором времени здесь появятся свежие дорожные знаки, старые же уберут.
Центр организации дорожного движения Владивостока поделился видео с комментарием специалистов.