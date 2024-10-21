Штормовое: Циклон несет разрушительные ливни и ураганный ветер в Приморье

Posted 21 октября, 00:47
Published 21 октября, 00:47
Modified 21 октября, 00:49
Updated 21 октября, 00:49
Главное управление МЧС России по Приморскому краю выпустило экстренное штормовое предупреждение. Активный циклон, смещающийся над побережьем Приморья, несёт серьёзную угрозу для жителей региона.
По данным синоптиков, ночью и днём 23 октября во Владивостоке и на большей части территории края ожидается:
ГОЧС предупреждает о возможном подъёме уровня воды в реках края:
Это создаёт риск подтопления низменных территорий и прибрежных районов.
В связи с надвигающейся стихией ГОЧС Приморского края призывает жителей:
ГОЧС Приморского края продолжает следить за развитием ситуации и призывает граждан сохранять бдительность в период прохождения циклона.