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Posted 21 октября, 00:47

Published 21 октября, 00:47

Modified 21 октября, 00:49

Updated 21 октября, 00:49

Штормовое: Циклон несет разрушительные ливни и ураганный ветер в Приморье

Штормовое: Циклон несет разрушительные ливни и ураганный ветер в Приморье

21 октября 2024, 00:47
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Владивосток и Приморский край готовятся к удару мощного циклона. Синоптики бьют тревогу: ожидаются катастрофические ливни и шквалистый ветер до 30 м/с.

Стихия надвигается

Главное управление МЧС России по Приморскому краю выпустило экстренное штормовое предупреждение. Активный циклон, смещающийся над побережьем Приморья, несёт серьёзную угрозу для жителей региона.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, ночью и днём 23 октября во Владивостоке и на большей части территории края ожидается:

  • Сильный, местами очень сильный дождь
  • Усиление ветра до 15-22 м/с
  • На побережьях и у мысов порывы ветра до 25-30 м/с

Угроза подтоплений

ГОЧС предупреждает о возможном подъёме уровня воды в реках края:

  • На 10-50 см в большинстве рек
  • Локальные подъёмы до 70 см

Это создаёт риск подтопления низменных территорий и прибрежных районов.

Меры безопасности

В связи с надвигающейся стихией ГОЧС Приморского края призывает жителей:

  • Соблюдать повышенную осторожность
  • Ограничить передвижение по улицам во время непогоды
  • Не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями
  • Быть готовыми к возможным перебоям в электроснабжении

ГОЧС Приморского края продолжает следить за развитием ситуации и призывает граждан сохранять бдительность в период прохождения циклона.

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