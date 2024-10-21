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Posted 21 октября, 07:19

Published 21 октября, 07:19

Modified 21 октября, 07:21

Updated 21 октября, 07:21

Треснул мир напополам: снос кафе на Шаморе во Владивостоке расколол общество — пруфы

Треснул мир напополам: снос кафе на Шаморе во Владивостоке расколол общество — пруфы

21 октября 2024, 07:19
Фото: dpskontrol_125rus
Сюжет
Море
Весть о сносе зданий на Шаморе вызвала ажиотаж в соцсетях. Жители Приморского края разделились на два лагеря, — часть комментаторов рады изменениями, другие опечалены.

На шаморовском пляже грядут перемены. Совсем скоро излюбленное место приморцев опустеет, владельцы кафе внезапно прекращают свою деятельность по распоряжению «свыше».

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Новость о массовом закрытии общественных заведений, мягко говоря, удивила местное население. Кто-то рад этому, надеясь, что побережье преобразится. А некоторые восприняли данную вестью с грустью.

Фото: Соцсети

Также приморцы упомянули тот факт, что, несмотря на востребованность, пляж не был оснащен комфортными туалетами. Более того, из-за отсутствия конкурентов, владельцы кафе устанавливали баснословные цены на позиции в меню. Именно поэтому большая часть местного населения положительно отнеслась к переменам на одном из самых любимых пляжей Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бухта Лазурная была популярна даже в конце сентября. Жители Приморского края купались несмотря на похолодание.

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