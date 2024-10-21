Треснул мир напополам: снос кафе на Шаморе во Владивостоке расколол общество — пруфы

Также приморцы упомянули тот факт, что, несмотря на востребованность, пляж не был оснащен комфортными туалетами. Более того, из-за отсутствия конкурентов, владельцы кафе устанавливали баснословные цены на позиции в меню. Именно поэтому большая часть местного населения положительно отнеслась к переменам на одном из самых любимых пляжей Владивостока.