Треснул мир напополам: снос кафе на Шаморе во Владивостоке расколол общество — пруфы

Posted 21 октября, 07:19
Published 21 октября, 07:19
Modified 21 октября, 07:21
Updated 21 октября, 07:21
На шаморовском пляже грядут перемены. Совсем скоро излюбленное место приморцев опустеет, владельцы кафе внезапно прекращают свою деятельность по распоряжению «свыше».
Новость о массовом закрытии общественных заведений, мягко говоря, удивила местное население. Кто-то рад этому, надеясь, что побережье преобразится. А некоторые восприняли данную вестью с грустью.
Также приморцы упомянули тот факт, что, несмотря на востребованность, пляж не был оснащен комфортными туалетами. Более того, из-за отсутствия конкурентов, владельцы кафе устанавливали баснословные цены на позиции в меню. Именно поэтому большая часть местного населения положительно отнеслась к переменам на одном из самых любимых пляжей Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бухта Лазурная была популярна даже в конце сентября. Жители Приморского края купались несмотря на похолодание.