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Posted 21 октября, 09:58

Published 21 октября, 09:58

Modified 21 октября, 10:00

Updated 21 октября, 10:00

Водителю туравтобуса, в котором погибли люди, вынесли приговор в Приморье

Водителю туравтобуса, в котором погибли люди, вынесли приговор в Приморье

21 октября 2024, 09:58
Фото: svodka25
Сюжет
Суд
Иностранный водитель туристического автобуса, ответственный за ДТП с двумя погибшими и 18 пострадавшими в Приморье из-за превышения скорости, получил приговор.

Иностранному водителю туристического автобуса, который виновен в ДТП с двумя погибшими в Приморском крае, вынесли приговор: 2 года и 4 месяца в колонии-поселении.

Столкновение произошло 16 октября 2023 года в Хасанском районе, когда автобус с российскими туристами, следовавший из Китая в Уссурийск. выехал с трассы.

Фото: svodka25

В результате происшествия погибли два человека, а 18 пассажиров, включая подростка, получили травмы и были доставлены в больницу. В момент аварии водитель превысил установленный лимит скорости 50 км/ч и двигался со скоростью не менее 109 км/ч. На борту автобуса находилось 48 пассажиров.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП в Приморском крае.

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