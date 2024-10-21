Водителю туравтобуса, в котором погибли люди, вынесли приговор в Приморье

В результате происшествия погибли два человека, а 18 пассажиров, включая подростка, получили травмы и были доставлены в больницу. В момент аварии водитель превысил установленный лимит скорости 50 км/ч и двигался со скоростью не менее 109 км/ч. На борту автобуса находилось 48 пассажиров.