Водителю туравтобуса, в котором погибли люди, вынесли приговор в Приморье

Posted 21 октября, 09:58
Published 21 октября, 09:58
Modified 21 октября, 10:00
Updated 21 октября, 10:00
Иностранному водителю туристического автобуса, который виновен в ДТП с двумя погибшими в Приморском крае, вынесли приговор: 2 года и 4 месяца в колонии-поселении.
Столкновение произошло 16 октября 2023 года в Хасанском районе, когда автобус с российскими туристами, следовавший из Китая в Уссурийск. выехал с трассы.
В результате происшествия погибли два человека, а 18 пассажиров, включая подростка, получили травмы и были доставлены в больницу. В момент аварии водитель превысил установленный лимит скорости 50 км/ч и двигался со скоростью не менее 109 км/ч. На борту автобуса находилось 48 пассажиров.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП в Приморском крае.