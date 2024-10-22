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Posted 22 октября, 07:54

Published 22 октября, 07:54

Modified 22 октября, 07:56

Updated 22 октября, 07:56

76 фильмов о Сахалине было отправлено на конкурс «Дальний Восток — земля приключений»

76 фильмов о Сахалине было отправлено на конкурс «Дальний Восток — земля приключений»

22 октября 2024, 07:54
Фото: ГБУ «СТИЦ»
Сюжет
Туризм
Сахалинская область (в состав которой, напомним, входят также Курильские острова) на данный момент стала главным героем фильмов, поступивших на на всероссийский конкурс «Дальний Восток — земля приключений» (12+). 76 видео, рассказывающих о путешествиях по островному региону, — это почти рекорд!

Также Сахалинская область — в лидерах и по количеству участников, открывающих для себя Дальний Восток: жители региона заявили на конкурс 66 фильмов о путешествиях по ДФО (в том числе по родному региону).

Фильмы, которые поданы на конкурс, пронизаны духом открытий и удивительных приключений. Авторы этих роликов поднимались в горы, покоряли вулканы, сплавлялись по рекам, выходили в открытое море. Особого внимания достойны видеосюжеты в номинации «Водное путешествие» — здесь Сахалинскую область представляет остров Монерон и его уникальный подводный мир. А сколько морских обитателей стали героями фильмов, представленных на конкурс! Это и сивучи, и нерпы, и касатки, и дельфины.

— Сахалинская область удерживает лидирующие позиции по количеству видеоработ, поданных на конкурс «Дальний Восток — земля приключений». Примечательно, что среди участников конкурса не только местные жители, но и гости региона. А это значит, что поездка к нам оставила только положительные впечатления, которыми они хотят поделится, — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Показательно, что участвуют в конкурсе не только жители ДФО. Фильмы об островном регионе представили в разных номинациях жители Москвы и Московской области, Алтайского края и Белогородской области.

Кстати, заявки на участие в конкурсе можно подавать до 30 декабря 2024 года. Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку — 3 млн рублей.

#Новости#Общество#Сахалинская область#Туризм
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