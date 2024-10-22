76 фильмов о Сахалине было отправлено на конкурс «Дальний Восток — земля приключений»

Фильмы, которые поданы на конкурс, пронизаны духом открытий и удивительных приключений. Авторы этих роликов поднимались в горы, покоряли вулканы, сплавлялись по рекам, выходили в открытое море. Особого внимания достойны видеосюжеты в номинации «Водное путешествие» — здесь Сахалинскую область представляет остров Монерон и его уникальный подводный мир. А сколько морских обитателей стали героями фильмов, представленных на конкурс! Это и сивучи, и нерпы, и касатки, и дельфины.