76 фильмов о Сахалине было отправлено на конкурс «Дальний Восток — земля приключений»

Posted 22 октября, 07:54
Published 22 октября, 07:54
Modified 22 октября, 07:56
Updated 22 октября, 07:56
Также Сахалинская область — в лидерах и по количеству участников, открывающих для себя Дальний Восток: жители региона заявили на конкурс 66 фильмов о путешествиях по ДФО (в том числе по родному региону).
Фильмы, которые поданы на конкурс, пронизаны духом открытий и удивительных приключений. Авторы этих роликов поднимались в горы, покоряли вулканы, сплавлялись по рекам, выходили в открытое море. Особого внимания достойны видеосюжеты в номинации «Водное путешествие» — здесь Сахалинскую область представляет остров Монерон и его уникальный подводный мир. А сколько морских обитателей стали героями фильмов, представленных на конкурс! Это и сивучи, и нерпы, и касатки, и дельфины.
— Сахалинская область удерживает лидирующие позиции по количеству видеоработ, поданных на конкурс «Дальний Восток — земля приключений». Примечательно, что среди участников конкурса не только местные жители, но и гости региона. А это значит, что поездка к нам оставила только положительные впечатления, которыми они хотят поделится, — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Показательно, что участвуют в конкурсе не только жители ДФО. Фильмы об островном регионе представили в разных номинациях жители Москвы и Московской области, Алтайского края и Белогородской области.
Кстати, заявки на участие в конкурсе можно подавать до 30 декабря 2024 года. Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку — 3 млн рублей.