Автомобиль вспыхнул посреди улицы во Владивостоке — видео

Posted 22 октября, 00:40
Published 22 октября, 00:40
Modified 22 октября, 10:44
Updated 22 октября, 10:44
Автомобиль загорелся после аварии во Владивостоке.
Ночью на Фадеева столкнулись легковая машина и грузовик. По информации из новых медиа, в считанные секунды одно из транспортных средств оказалось в огне. Очевидцы помогли отодвинуть небольшой грузовик от пылающего автомобиля.
Сообщают, что пассажирам горящей легковушки также помогли очевидцы. О пострадавших не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась в Приморском крае.