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Posted 22 октября, 00:40

Published 22 октября, 00:40

Modified 22 октября, 10:44

Updated 22 октября, 10:44

Машина загорелась на одной из улиц Владивостока

Автомобиль вспыхнул посреди улицы во Владивостоке — видео

22 октября 2024, 00:40
Фото: Изображение Midjourney

Машина загорелась на одной из улиц Владивостока

Сюжет
Пожар
Во Владивостоке в результате ДТП машина загорелась прямо посреди улицы. В сети появилось видео от очевидцев.

Автомобиль загорелся после аварии во Владивостоке.

Ночью на Фадеева столкнулись легковая машина и грузовик. По информации из новых медиа, в считанные секунды одно из транспортных средств оказалось в огне. Очевидцы помогли отодвинуть небольшой грузовик от пылающего автомобиля.

Сообщают, что пассажирам горящей легковушки также помогли очевидцы. О пострадавших не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась в Приморском крае.

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#Видео#Пожар#Владивосток#Пассажиры#Приморский край#ДТП#Авария#Очевидцы#Происшествия#Грузовик
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