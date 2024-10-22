Будет дом: во Владивостоке многодетные семьи получили участки под строительство

Posted 22 октября, 05:19
Published 22 октября, 05:19
Modified 22 октября, 05:21
Updated 22 октября, 05:21
Подобные жеребьёвки проходят в администрации Владивостока регулярно. Многодетные семьи сами, своей рукой, определяют, где смогут — при желании — построить дом. Бумаги с номерами участков представитель каждой семьи (некоторые доверили это судьбоносное действо детям) вытаскивает из большого деревянного жеребьёвочного ящика. На этот раз кому-то достались участки в районе села Береговое на полуострове Песчаный, кому-то — на улице Артековской, что в районе бухты Шамора.
Всего в сегодняшней жеребьёвке приняло участие 17 семей, где растут трое и больше детей.
— Ура, Артековская! — не скрывала радости многодетная мама Елена. — Я так хотела участок именно там. Будем строить дом!
Всего на жеребьёвку было предоставлено 27 земельных участков площадью в среднем от девяти до 11 «соток», поскольку приглашены были 26 семей. Но пришли не все — и оставшиеся участки будут разыграны в следующий раз.
— Нам достался участок в Береговом, — говорит Наталья, мать троих детей. — Я давно мечтаю о даче — такой, чтобы в доме был камин и чтобы до моря не очень далеко. Так что Береговое нам подходит.
— Такая мера поддержки, как выделение многодетным семьям бесплатно земельных участков под строительство, в целом популярна, — говорит Юлия Данилова, заместитель начальника управления муниципальной собственности Владивостока. — Кроме того, многие семьи, включенные в реестр граждан, имеющих право на получение земельного участка, выбирают другой вид поддержки — получение денежной выплаты вместо земли, выплата составляет 602 тысячи рублей.
Также Юлия Анатольевна отметила, что большинство семей, получивших землю, предпочитают начать строительство дома или просто иметь участок в собственности — как задел на будущее.
— Всего было выделено 2552 участка, из них реализовано, то есть продано, около трёхсот, — рассказала Юлия Данилова. — Мы всегда предупреждаем новых собственников, что их никто не обязывает начинать стройку «бегом и сейчас», но следить за своим участком они обязаны. Если случится, например, пожар, потому что на участке не выкошена трава, они будут нести ответственность, как любой другой собственник.
Специалисты администрации Владивостока рассказали семьям, получившим участки, о том, что им необходимо сделать дальше, а также отметили, что в ближайшее время состоится выезд в район выделенных земель, в котором примут участие специалисты-геодезисты. Приглашаются все новые собственники.
— Вы сможете не только своими глазами увидеть, где находится ваша земля, но и при желании отметить тем или иным образом её границы, — сказала Юлия Данилова.
Конечно, получение земельного участка — это только начало на пути строительства дома. На участках растет лес — специалисты администрации Владивостока пояснили, как можно будет получить порубочные билеты — после регистрации права собственности он будет предоставлен бесплатно, но только на зону застройки и размещения хозяйственных помещений. Также рассказали новым собственникам, как обстоят дела с проездом к участкам, с электроэнергией, водоснабжением и канализацией.
Представитель управления дорог пояснил: в районе Артековской дорога проложена, а в Береговом — только вдоль того леса, который со временем станет коттеджным или дачным посёлком.
Электроэнергия подведена к участкам в районе Артековской, в районе Берегового линия электроснабжения появится к 2026 году. Что касается водоснабжения и канализации, то строительство таких коммуникаций не предусмотрено, однако, как пояснил представитель управления топливно-энергетического комплекса, каждая семья имеет право на получение субсидии — на оборудование артезианской скважины и септика. Какие нужны документы и когда их следует подавать, можно узнать на сайте администрации Владивостока.
— Мы понимаем, что строительство дома — это большой и сложный процесс, что участок наш — это пока что просто лес, — сказала еще одна многодетная мама, получившая землю для семьи в посёлке Береговом. — Но дорога начинается с того, что ты делаешь первый шаг. Мы его сделали, получили землю. Дети у нас уже подросли, готовы помогать нам со строительством. Так что семейное гнездо у нас будет. Главное — начать.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что именно семья станет основой возрождения России.