Будет дом: во Владивостоке многодетные семьи получили участки под строительство

— Мы понимаем, что строительство дома — это большой и сложный процесс, что участок наш — это пока что просто лес, — сказала еще одна многодетная мама, получившая землю для семьи в посёлке Береговом. — Но дорога начинается с того, что ты делаешь первый шаг. Мы его сделали, получили землю. Дети у нас уже подросли, готовы помогать нам со строительством. Так что семейное гнездо у нас будет. Главное — начать.