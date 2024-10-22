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Posted 22 октября, 05:13

Published 22 октября, 05:13

Modified 22 октября, 05:15

Updated 22 октября, 05:15

Обстоятельства смертельной аварии выясняют в Приморском крае

Джип вылетел с дороги и перевернулся: смертельное ДТП случилось в Приморском крае

22 октября 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney

Обстоятельства смертельной аварии выясняют в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Полиция расследует ДТП с погибшим в Приморском крае. Водитель не справился с управлением, авто ушел с дороги и перевернулся.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Партизанском районе Приморья.

В селе Голубовка 64-летний водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением. В результате он съехал вправо в кювет и перевернулся.

Фото: prim_police

Водитель Mitsubishi Pajero скончался на месте от полученных травм. Его опыт вождения составляет 25 лет, ранее он не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

По факту этого ДТП с летальным исходом работники Госавтоинспекции планируют провести несколько исследований. После завершения мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством России.

Из-за превышения скорости водители теряют контроль над машиной и это часто приводит к съезду с дороги и аварийным ситуациям с тяжелыми последствиями.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погоду и состояние дороги.

По информации Госавтоинспекции, за последние сутки на территории Приморского края произошло 52 аварии: из них 48 случаев с повреждением авто и 4 с пострадавшими. Один человек погиб.

Ранее «Восток-Медиа» писало о смертельной аварии в Приморском крае.

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