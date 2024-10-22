Джип вылетел с дороги и перевернулся: смертельное ДТП случилось в Приморском крае

Posted 22 октября, 05:13
Published 22 октября, 05:13
Modified 22 октября, 05:15
Updated 22 октября, 05:15
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Партизанском районе Приморья.
В селе Голубовка 64-летний водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением. В результате он съехал вправо в кювет и перевернулся.
Водитель Mitsubishi Pajero скончался на месте от полученных травм. Его опыт вождения составляет 25 лет, ранее он не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
По факту этого ДТП с летальным исходом работники Госавтоинспекции планируют провести несколько исследований. После завершения мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством России.
Из-за превышения скорости водители теряют контроль над машиной и это часто приводит к съезду с дороги и аварийным ситуациям с тяжелыми последствиями.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погоду и состояние дороги.
По информации Госавтоинспекции, за последние сутки на территории Приморского края произошло 52 аварии: из них 48 случаев с повреждением авто и 4 с пострадавшими. Один человек погиб.
Ранее «Восток-Медиа» писало о смертельной аварии в Приморском крае.