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Posted 22 октября, 01:15

Published 22 октября, 01:15

Modified 22 октября, 01:17

Updated 22 октября, 01:17

Почему постройки на Шаморе идут под снос в Приморье?

Эксперт: Шамора 2.0 — амбициозные планы по апгрейду главных пляжей Владивостока

22 октября 2024, 01:15
Фото: dpskontrol_125rus

Почему постройки на Шаморе идут под снос в Приморье?

Сюжет
Набережная
Шамора, один из самых популярных пляжей Владивостока, стоит на пороге больших перемен. Городские власти решили превратить это место в современную, комфортную зону отдыха, которая станет гордостью горожан и визитной карточкой для туристов.

Фотографии сноса старых, некрасивых кафешек уже наделали много шума в социальных сетях.

Шамора — не единственный пляж Владивостока, который ждут позитивные перемены. Постепенно преображаются и другие популярные места отдыха горожан — мыс Кунгасный, Маяк, Ахлестышева, Санаторная. Везде идет борьба с незаконными постройками, шашлычными и ларьками. А предприниматели, готовые работать цивилизованно и по правилам, получают «зеленый свет» для реализации своих проектов по развитию пляжной инфраструктуры.

Напомним, что власти Владивостока планируют создать на Шаморе современную зону отдыха с развитой инфраструктурой. Проект предусматривает строительство новых кафе, спортивных площадок и других объектов, которые сделают пляж более привлекательным для горожан и туристов.

Вот как ситуацию комментирует эксперт:

«Это коснется не только Шаморы, но и других пляжей Владивостока. Процесс уже начался, и он неизбежен. Мы видим, как меняется Шамора, и это только начало. Все пляжи города будут приведены в порядок, станут более комфортными и привлекательными для отдыхающих».

Весть о сносе незаконных построек на пляже Шамора вызвала бурное обсуждение среди жителей Владивостока. Многие поддерживают эту инициативу, считая, что она поможет улучшить облик пляжа и сделать его более комфортным для отдыха.

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Однако есть и те, кто выражает обеспокоенность судьбой предпринимателей, чьи объекты подлежат сносу.

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