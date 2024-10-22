Эксперт: Шамора 2.0 — амбициозные планы по апгрейду главных пляжей Владивостока

Шамора — не единственный пляж Владивостока, который ждут позитивные перемены. Постепенно преображаются и другие популярные места отдыха горожан — мыс Кунгасный, Маяк, Ахлестышева, Санаторная. Везде идет борьба с незаконными постройками, шашлычными и ларьками. А предприниматели, готовые работать цивилизованно и по правилам, получают «зеленый свет» для реализации своих проектов по развитию пляжной инфраструктуры.