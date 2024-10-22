Эксперт: Шамора 2.0 — амбициозные планы по апгрейду главных пляжей Владивостока

Posted 22 октября, 01:15
Published 22 октября, 01:15
Modified 22 октября, 01:17
Updated 22 октября, 01:17
Фотографии сноса старых, некрасивых кафешек уже наделали много шума в социальных сетях.
Шамора — не единственный пляж Владивостока, который ждут позитивные перемены. Постепенно преображаются и другие популярные места отдыха горожан — мыс Кунгасный, Маяк, Ахлестышева, Санаторная. Везде идет борьба с незаконными постройками, шашлычными и ларьками. А предприниматели, готовые работать цивилизованно и по правилам, получают «зеленый свет» для реализации своих проектов по развитию пляжной инфраструктуры.
Напомним, что власти Владивостока планируют создать на Шаморе современную зону отдыха с развитой инфраструктурой. Проект предусматривает строительство новых кафе, спортивных площадок и других объектов, которые сделают пляж более привлекательным для горожан и туристов.
Вот как ситуацию комментирует эксперт:
«Это коснется не только Шаморы, но и других пляжей Владивостока. Процесс уже начался, и он неизбежен. Мы видим, как меняется Шамора, и это только начало. Все пляжи города будут приведены в порядок, станут более комфортными и привлекательными для отдыхающих».
Весть о сносе незаконных построек на пляже Шамора вызвала бурное обсуждение среди жителей Владивостока. Многие поддерживают эту инициативу, считая, что она поможет улучшить облик пляжа и сделать его более комфортным для отдыха.
Однако есть и те, кто выражает обеспокоенность судьбой предпринимателей, чьи объекты подлежат сносу.