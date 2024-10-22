Глава РЭО Буцаев проверил готовность объекта по обращению с ТКО в Дагестане

Речь идет о мусоросортировочном комплексе в Дербентском районе республики. На него уже получено положительное заключение главной госэкспертизы (ГГЭ). Сейчас идет монтаж технологического оборудования и монтаж кровли здания комплекса. По словам Буцаева, строительная готовность объекта — 58%, сообщает newstracker.ru.