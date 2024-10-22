Глава РЭО Буцаев проверил готовность объекта по обращению с ТКО в Дагестане

Posted 22 октября, 15:37
Published 22 октября, 15:37
Modified 22 октября, 15:37
Updated 22 октября, 15:37
Речь идет о мусоросортировочном комплексе в Дербентском районе республики. На него уже получено положительное заключение главной госэкспертизы (ГГЭ). Сейчас идет монтаж технологического оборудования и монтаж кровли здания комплекса. По словам Буцаева, строительная готовность объекта — 58%, сообщает newstracker.ru.
Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что предприятие будет обеспечивать полный цикл движения отходов в южной зоне республики. По его словам, большая часть техники и оборудования комплекса уже находится на площадке.
Планируемые сроки ввода объекта в эксплуатацию — первая половина 2025 года.
Денис Буцаев также отметил, что всего в Дагестане на данный момент возводятся три предприятия по обращению с отходами.