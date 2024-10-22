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Posted 22 октября, 15:37

Published 22 октября, 15:37

Modified 22 октября, 15:37

Updated 22 октября, 15:37

Глава РЭО Буцаев проверил готовность объекта по обращению с ТКО в Дагестане

Глава РЭО Буцаев проверил готовность объекта по обращению с ТКО в Дагестане

22 октября 2024, 15:37
Фото: Пресс-служба правительства Дагестана
В Дагестане возводится мусоросортировочный комплекс мощностью обработки 200 тысяч тонн и утилизации 111 тысяч тонн отходов ежегодно. Строительную готовность объекта проверил 22 октября гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Речь идет о мусоросортировочном комплексе в Дербентском районе республики. На него уже получено положительное заключение главной госэкспертизы (ГГЭ). Сейчас идет монтаж технологического оборудования и монтаж кровли здания комплекса. По словам Буцаева, строительная готовность объекта — 58%, сообщает newstracker.ru.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что предприятие будет обеспечивать полный цикл движения отходов в южной зоне республики. По его словам, большая часть техники и оборудования комплекса уже находится на площадке.

Планируемые сроки ввода объекта в эксплуатацию — первая половина 2025 года.

Денис Буцаев также отметил, что всего в Дагестане на данный момент возводятся три предприятия по обращению с отходами.

#Общество
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