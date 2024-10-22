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Posted 22 октября, 07:05

Published 22 октября, 07:05

Modified 22 октября, 07:07

Updated 22 октября, 07:07

Популярнейший пляж Владивостока преобразится к летнему сезону 2025 года

Глобальная реконструкция: Шамора обновится к следующему сезону во Владивостоке

22 октября 2024, 07:05
Фото: vlc.ru

Популярнейший пляж Владивостока преобразится к летнему сезону 2025 года

Сюжет
Строительство
Страсти вокруг бухты Лазурной не утихают уже несколько дней. Ведь именитый берег меняется на глазах. Мэрия Владивостока поведала, что же ждет всеми любимую Шамору.

Эксперты пророчили глобальные перемены самому популярному пляжу Владивостока. Приморцы терялись в догадках, чем же обернутся такие перемены? Администрация дальневосточной столицы ответила на животрепещущий вопрос населения.

Фото: vlc.ru

Оказывается, в районе второго пляжа на месте устаревших построек появится современный комплекс, — гостиница с бассейном и новые кафе. Работы демонтажа уже начались.

Фото: vlc.ru

Занимается данным процессом компания ООО «Альтар». Руководитель организации Станислав Примаченко заявил, что строительство запланировано на осенне-зимний период.

Фото: vlc.ru
«Под снос пошли кафе „Пьяная курица“, „У Марины“, „Арарат“, „У Грачика“. На их месте появятся более современные кафе в едином стиле, соединенные между собой променадом. Их планируем открыть к следующему сезону — летом 2025 года. Здесь же к 2026 году также планируем открыть новую гостиницу с бассейном», — поделился Станислав Примаченко.
Фото: vlc.ru

Стоит отметить, что глава Владивостока Константин Шестаков уже обращал внимание на плачевное состояние мест общественного питания на пляже. Более того, мэр ставил задачу перед арендаторами, — привести территории в порядок. Власти заинтересованы в том, чтобы жители муниципалитета отдыхали на чистом пляже и проводили время в современных заведениях.

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Фото: vlc.ru

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлое воскресенье новость о сносе зданий в бухте Лазурная взволновала жителей Приморского края. Однако многие комментаторы поддержали перемены на излюбленном месте горожан.

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