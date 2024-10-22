Глобальная реконструкция: Шамора обновится к следующему сезону во Владивостоке

Posted 22 октября, 07:05
Published 22 октября, 07:05
Modified 22 октября, 07:07
Updated 22 октября, 07:07
Эксперты пророчили глобальные перемены самому популярному пляжу Владивостока. Приморцы терялись в догадках, чем же обернутся такие перемены? Администрация дальневосточной столицы ответила на животрепещущий вопрос населения.
Оказывается, в районе второго пляжа на месте устаревших построек появится современный комплекс, — гостиница с бассейном и новые кафе. Работы демонтажа уже начались.
Занимается данным процессом компания ООО «Альтар». Руководитель организации Станислав Примаченко заявил, что строительство запланировано на осенне-зимний период.
«Под снос пошли кафе „Пьяная курица“, „У Марины“, „Арарат“, „У Грачика“. На их месте появятся более современные кафе в едином стиле, соединенные между собой променадом. Их планируем открыть к следующему сезону — летом 2025 года. Здесь же к 2026 году также планируем открыть новую гостиницу с бассейном», — поделился Станислав Примаченко.
Стоит отметить, что глава Владивостока Константин Шестаков уже обращал внимание на плачевное состояние мест общественного питания на пляже. Более того, мэр ставил задачу перед арендаторами, — привести территории в порядок. Власти заинтересованы в том, чтобы жители муниципалитета отдыхали на чистом пляже и проводили время в современных заведениях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлое воскресенье новость о сносе зданий в бухте Лазурная взволновала жителей Приморского края. Однако многие комментаторы поддержали перемены на излюбленном месте горожан.