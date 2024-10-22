Глобальная реконструкция: Шамора обновится к следующему сезону во Владивостоке

Стоит отметить, что глава Владивостока Константин Шестаков уже обращал внимание на плачевное состояние мест общественного питания на пляже. Более того, мэр ставил задачу перед арендаторами, — привести территории в порядок. Власти заинтересованы в том, чтобы жители муниципалитета отдыхали на чистом пляже и проводили время в современных заведениях.