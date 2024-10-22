Игры смерти: как ИИ затягивает детей в секс и суицид через Telegram в Приморье

Самое безобидное, к чему призывают в этих группах — сбежать из дома. Но задания могут быть куда страшнее, вплоть до призывов совершить суицид. Кроме того, в последнее время появились игры с использованием ИИ, которые вовлекают 11-летних детей в сексуальные действия и заманивают на порносайты.