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Posted 22 октября, 05:18

Published 22 октября, 05:18

Modified 22 октября, 05:20

Updated 22 октября, 05:20

Преступники используют закрытые группы в мессенджерах для вовлечения детей

Игры смерти: как ИИ затягивает детей в секс и суицид через Telegram в Приморье

22 октября 2024, 05:18
Фото: 1MI

Преступники используют закрытые группы в мессенджерах для вовлечения детей

Сюжет
Дети
Новые опасные интернет-игры с использованием искусственного интеллекта (ИИ) вовлекают детей Приморского края в суицидальное поведение и сексуальные действия. Злоумышленники маскируются под сверстников в закрытых группах Telegram.

С развитием информационных технологий преступники придумывают все более изощренные способы втягивания детей в опасные и разрушительные игры. Если раньше это были такие печально известные «забавы», как превращение в «фею огня», для которого детей учили дышать отравляющими веществами, или группы «синих китов», то сейчас ситуация стала еще хуже, рассказала редакции «Восток-Медиа» главврач Краевой клинической детской психиатрической больницы Анастасия Горохова.

По словам Анастасии Гороховой, злоумышленники ушли в закрытые группы мессенджера Telegram, куда заманивают даже детей из вполне благополучных семей. Причем жертвами становятся адекватные мальчики и девочки 8-11 лет, хорошо учащиеся в школе и посещающие кружки.

Самое безобидное, к чему призывают в этих группах — сбежать из дома. Но задания могут быть куда страшнее, вплоть до призывов совершить суицид. Кроме того, в последнее время появились игры с использованием ИИ, которые вовлекают 11-летних детей в сексуальные действия и заманивают на порносайты.

Специалисты призывают родителей внимательно следить за поведением и увлечениями своих детей. Любые нехарактерные изменения, такие как внезапная тяга к уборке в своей комнате у неряшливой девочки или замкнутость обычно общительного мальчика, должны насторожить. Также важно контролировать, сколько времени ребенок проводит в телефоне, и устанавливать родительский контроль.

При малейших подозрениях, что ребенок попал под влияние опасных интернет-групп, нужно немедленно обращаться за помощью к специалистам по телефонам доверия: 8-800-2000-122 (всероссийская линия) или (423) 207-70-75 (телефон кризисно-адаптационного центра). Только объединив усилия семьи, школы и общества, можно защитить детей от смертельных игр и преступников в сети.

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#Новости#Общество#Россия#Дети#Telegram#Родители#Приморский край#Искусственный интеллект#Приморье#Суицид#Злоумышленники#Безопасность в сети
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