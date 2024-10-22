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Posted 22 октября, 11:01

Published 22 октября, 11:01

Modified 22 октября, 11:01

Updated 22 октября, 11:01

Картина дня в Приморье: угроза цунами, самокатчик VS шлагбаум и мощный циклон

Картина дня в Приморье: угроза цунами, самокатчик VS шлагбаум и мощный циклон

22 октября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
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Угроза цунами

В последние часы в сети распространяются тревожные публикации о якобы надвигающейся угрозе цунами для Приморского края и других регионов Дальнего Востока. Вышли материалы с громкими заголовками, ссылаясь на информацию о том, что цунами могут угрожать 14 городам ДФО.

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Самокатчик VS шлагбаум

Мужчина на самокате на скорости влетел в автомобильный шлагбаум во Владивостоке. Момент аварии попал на камеру.

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Мощный циклон

Согласно прогнозу синоптиков на 23 октября, погода в Приморском крае будет определяться мощным циклом, который принесет с собой обильные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер будет дуть с северо-востока и севера, достигая значительных скоростей, особенно на побережье.

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