Картина дня в Приморье: угроза цунами, самокатчик VS шлагбаум и мощный циклон

Posted 22 октября, 11:01
Published 22 октября, 11:01
Modified 22 октября, 11:01
Updated 22 октября, 11:01
Угроза цунами
В последние часы в сети распространяются тревожные публикации о якобы надвигающейся угрозе цунами для Приморского края и других регионов Дальнего Востока. Вышли материалы с громкими заголовками, ссылаясь на информацию о том, что цунами могут угрожать 14 городам ДФО.
Самокатчик VS шлагбаум
Мужчина на самокате на скорости влетел в автомобильный шлагбаум во Владивостоке. Момент аварии попал на камеру.
Мощный циклон
Согласно прогнозу синоптиков на 23 октября, погода в Приморском крае будет определяться мощным циклом, который принесет с собой обильные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер будет дуть с северо-востока и севера, достигая значительных скоростей, особенно на побережье.