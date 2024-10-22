Население Владивостока стремится к миллиону и превышает официальную статистику

Данные собирались базовыми станциями в черте города на протяжении года. Интересно, что летом наблюдается относительное «опустение» города из-за отпусков и отъезда студентов, в то время как осенние месяцы дают более точную картину числа жителей. В октябре 2024 года зафиксировано 783 тыс. человек, что превышает показатель октября 2023 года (769 тыс.).