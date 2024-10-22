Население Владивостока стремится к миллиону и превышает официальную статистику

Posted 22 октября, 07:44
Published 22 октября, 07:44
Modified 22 октября, 07:46
Updated 22 октября, 07:46
Исследование, проведенное с помощью анализа больших данных, показало, что реальное население Владивостока значительно превышает официальную статистику. Руководитель проектов по геоаналитике МТС Роман Буглак пояснил методологию:
«Мы считаем человека жителем города, если он провел в нем 30 ночей подряд. Также учитываются 'проживающие' — люди, проведшие во Владивостоке половину ночей месяца».
Данные собирались базовыми станциями в черте города на протяжении года. Интересно, что летом наблюдается относительное «опустение» города из-за отпусков и отъезда студентов, в то время как осенние месяцы дают более точную картину числа жителей. В октябре 2024 года зафиксировано 783 тыс. человек, что превышает показатель октября 2023 года (769 тыс.).
Дмитрий Алексеев, президент группы компаний DNS, подчеркнул важность не столько достижения миллионного населения, сколько создания комфортных условий для жизни:
«Для меня большей целью является — поучаствовать в том, чтобы Владивосток стал действительно одним из самых комфортных и интересных мест для жизни людей».
Эксперты отмечают необходимость создания жилья, рабочих мест и условий для молодежи. Александр Кайданович, проректор ДВФУ, сообщил, что 75% из 21 тысячи студентов университета официально не являются жителями Владивостока, но фактически проживают в городе.
Глава Владивостока Константин Шестаков ранее заявлял о планах достичь 750-780 тыс. жителей к 2030 году.
«Администрация Владивостока ставила перед собой задачу к 2030 году, когда будут реализованы все мероприятия мастер-плана, достичь отметки в 750-780 тыс.», — отметил мэр. Он также добавил, что строительство города-спутника может приблизить этот показатель к миллиону.
Таким образом, реальное население Владивостока значительно превышает официальные данные, что открывает новые перспективы для развития города и региона в целом. Власти и бизнес-сообщество нацелены на создание комфортной среды для привлечения и удержания жителей, что в будущем может привести к достижению статуса города-миллионника.