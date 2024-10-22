vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 04:50

Published 22 октября, 04:50

Modified 22 октября, 04:53

Updated 22 октября, 04:53

Женщину с серьезной патологией спасли врачи в Приморском крае

Опасались разрыва матки: «беременяшку» с редкой патологией спасли в Приморье

22 октября 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney

Женщину с серьезной патологией спасли врачи в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Женщина поступила в Находкинскую больницу с подозрениями на разрыв матки, но медики поставили беременной другой диагноз. К слову, вердикт оказался достаточно опасным.

В Находке врачи успешно провели экстренные роды, спасая жизнь как ребенка, так и его матери. Отслойка плаценты у беременной женщины из Партизанского района могла привести к серьезным последствиям.
У 42-летней женщины началось кровотечение на 34-й неделе беременности. Врачи опасались разрыва матки из-за рубца от предыдущего кесарева сечения, но у женщины была диагностирована другая серьезная проблема — преждевременная отслойка плаценты, что привело к критическому недостатку кислорода для ребенка. Необходимо было срочное родоразрешение.

«Такие ситуации бывают нечасто, но они опасны для матери и ребенка. Как правило, в этом случае у женщины происходит большая кровопотеря. Ситуацию спасло то, что наши врачи обладают необходимым багажом знаний и опыта для оказания помощи в самых сложных ситуациях», — рассказала руководитель родильного дома Находкинской городской больницы Галина Гохвайс.

Сама операция заняла около часа. Однако спустя три минуты после начала процедуры уже появилась на свет недоношенная кроха массой 2 300 граммов. Девочку успешно стабилизировали в инновационной реанимационной системе. Сейчас новоиспеченная мама и ее младенец чувствуют себя хорошо, отметили в Минздраве Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в приморской больнице в отделении челюстно-лицевой хирургии были проведены несколько сложных операций.

Красоту спасли ювелирно: блестящие операции проводят хирурги Приморского края
Узнать подробнее
Читайте также:
Не дышала 7 дней: девушка упала с 15-метровой высоты в ПриморьеПатология продолжала расти: врачи спасли мать и новорожденное дитя в ПриморьеВрачи спасают ребенка в Находке
#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Медицина#Операция#Роды#Приморский край#Минздрав Приморья#Спасение жизни
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика