Опасались разрыва матки: «беременяшку» с редкой патологией спасли в Приморье

Posted 22 октября, 04:50
Published 22 октября, 04:50
Modified 22 октября, 04:53
Updated 22 октября, 04:53
В Находке врачи успешно провели экстренные роды, спасая жизнь как ребенка, так и его матери. Отслойка плаценты у беременной женщины из Партизанского района могла привести к серьезным последствиям.
У 42-летней женщины началось кровотечение на 34-й неделе беременности. Врачи опасались разрыва матки из-за рубца от предыдущего кесарева сечения, но у женщины была диагностирована другая серьезная проблема — преждевременная отслойка плаценты, что привело к критическому недостатку кислорода для ребенка. Необходимо было срочное родоразрешение.
«Такие ситуации бывают нечасто, но они опасны для матери и ребенка. Как правило, в этом случае у женщины происходит большая кровопотеря. Ситуацию спасло то, что наши врачи обладают необходимым багажом знаний и опыта для оказания помощи в самых сложных ситуациях», — рассказала руководитель родильного дома Находкинской городской больницы Галина Гохвайс.
Сама операция заняла около часа. Однако спустя три минуты после начала процедуры уже появилась на свет недоношенная кроха массой 2 300 граммов. Девочку успешно стабилизировали в инновационной реанимационной системе. Сейчас новоиспеченная мама и ее младенец чувствуют себя хорошо, отметили в Минздраве Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в приморской больнице в отделении челюстно-лицевой хирургии были проведены несколько сложных операций.