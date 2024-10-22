Опасались разрыва матки: «беременяшку» с редкой патологией спасли в Приморье

В Находке врачи успешно провели экстренные роды, спасая жизнь как ребенка, так и его матери. Отслойка плаценты у беременной женщины из Партизанского района могла привести к серьезным последствиям.

У 42-летней женщины началось кровотечение на 34-й неделе беременности. Врачи опасались разрыва матки из-за рубца от предыдущего кесарева сечения, но у женщины была диагностирована другая серьезная проблема — преждевременная отслойка плаценты, что привело к критическому недостатку кислорода для ребенка. Необходимо было срочное родоразрешение.