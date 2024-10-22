Поезд Дед Мороза прибудет в Приморье

Posted 22 октября, 08:48
Published 22 октября, 08:48
Modified 22 октября, 08:48
Updated 22 октября, 08:48
Дед Мороз, известный символ зимних праздников, решил порадовать детей на Дальнем Востоке. В этом году он отправляется в путешествие на специальном поезде, который будет курсировать по различным городам России. Стартует волшебный маршрут 19 ноября, а уже 27 ноября поезд достигнет Дальнего Востока.
В поезде предусмотрены уникальные вагоны, каждый из которых предлагает свои развлечения. В «Сказочной деревне» дети смогут встретиться с любимыми персонажами, а в «Кукольном театре» — насладиться увлекательными спектаклями. Для желающих перекусить открыт вагон-буфет и вагон-ресторан, где можно будет попробовать вкусные угощения. Не обойдется и без сувениров: в специальной лавке можно будет приобрести памятные подарки.
Поезд будет делать остановки в нескольких городах, включая Владивосток, где он прибудет 6 декабря. Завершится волшебное путешествие 11 декабря в Улан-Удэ, оставляя после себя радость и улыбки на лицах детей.