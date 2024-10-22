Поезд Дед Мороза прибудет в Приморье

В поезде предусмотрены уникальные вагоны, каждый из которых предлагает свои развлечения. В «Сказочной деревне» дети смогут встретиться с любимыми персонажами, а в «Кукольном театре» — насладиться увлекательными спектаклями. Для желающих перекусить открыт вагон-буфет и вагон-ресторан, где можно будет попробовать вкусные угощения. Не обойдется и без сувениров: в специальной лавке можно будет приобрести памятные подарки.