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Posted 22 октября, 08:48

Published 22 октября, 08:48

Modified 22 октября, 08:48

Updated 22 октября, 08:48

Поезд Дед Мороза прибудет в Приморье

Поезд Дед Мороза прибудет в Приморье

22 октября 2024, 08:48
Фото: 1MI
Сюжет
Новый год
С 19 ноября Дед Мороз и его команда начнут новогоднее путешествие по России, чтобы поздравить детей с наступающим праздником. Поезд, наполненный чудесами, прибудет на Дальний Восток 27 ноября и будет радовать юных жителей до 11 декабря.

Дед Мороз, известный символ зимних праздников, решил порадовать детей на Дальнем Востоке. В этом году он отправляется в путешествие на специальном поезде, который будет курсировать по различным городам России. Стартует волшебный маршрут 19 ноября, а уже 27 ноября поезд достигнет Дальнего Востока.

В поезде предусмотрены уникальные вагоны, каждый из которых предлагает свои развлечения. В «Сказочной деревне» дети смогут встретиться с любимыми персонажами, а в «Кукольном театре» — насладиться увлекательными спектаклями. Для желающих перекусить открыт вагон-буфет и вагон-ресторан, где можно будет попробовать вкусные угощения. Не обойдется и без сувениров: в специальной лавке можно будет приобрести памятные подарки.

Поезд будет делать остановки в нескольких городах, включая Владивосток, где он прибудет 6 декабря. Завершится волшебное путешествие 11 декабря в Улан-Удэ, оставляя после себя радость и улыбки на лицах детей.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Новый год#Поезд#Дед Мороз#Улан-Удэ#Приморский край#Зимние праздники#Кукольный театр
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