Сел за руль без прав: натворил дел почти на 20 тысяч и сел за решетку житель Приморья

Posted 21 октября 2024, 23:35
Published 21 октября 2024, 23:35
Modified 21 октября 2024, 23:37
Updated 21 октября 2024, 23:37
В Уссурийске на Пушкина случилось дорожное происшествие, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. Автомобилист на Toyota Camry без водительского удостоверения, поворачивая, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Succeed, которая влетела в леера по инерции.
По данным полиции, виновник аварии сбежал с места инцидента, бросив машину на дороге. Однако правоохранители нашли и задержали горе-водителя. На приморца возбудили несколько административных дел. Общая сумма начисленных штрафов составила более 17 000 рублей.
«Рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы, судья за оставление места ДТП вынес нарушителю ПДД наказание в виде суток административного ареста», — отметили в telegram-канале МВД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что универсал догнал малолитражку в районе Некрасовского путепровода. В результате происшествия дорога к центру встала «колом» во Владивостоке.