Цунами угрожает Дальнему Востоку: правда или фейк?

Posted 22 октября, 04:23
Published 22 октября, 04:23
Modified 22 октября, 04:40
Updated 22 октября, 04:40
Однако МЧС России призывает граждан сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные данные ведомства.
Источником волны публикаций, по нашему мнению, стал материал агентства РИА Новости под заголовком «МЧС: цунами могут угрожать 14 городам на Дальнем Востоке». Однако в самой статье речь идет лишь о потенциальных рисках, характерных для ряда населенных пунктов ДФО в целом. При этом о какой-либо конкретной и тем более неотвратимой угрозе цунами в материале не сообщается.
Стоит отметить, что на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю размещена экстренная информация для населения в связи с действительно плохой погодой, которая ожидает регион в ближайшее время. Однако и в ней нет прямого упоминания об угрозе цунами. Это еще раз подтверждает, что никаких экстренных предупреждений, связанных с цунами, ведомство не распространяло.
Редакция «Восток-Медиа» обратилась за уточнением в ГУ МЧС по Приморскому краю. Оперативный дежурный пресс-службы сообщил, что цунами городам края не грозит. Также сотрудники МЧС подтвердили, что публикациях с громкими заголовками не было информации о том, на какие города и когда именно могут обрушиться волны.
Таким образом, тиражируемая рядом изданий информация о якобы неминуемом цунами в Приморье и других регионах ДФО не находит подтверждения в официальных источниках. В случае реальной угрозы населению будет своевременно передано экстренное предупреждение по всем каналам оповещения. Пока же профильные ведомства призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только проверенной информации.
Угрозы Приморскому краю нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в школах Владивостока объявили свободное посещение из-за проливных дождей и сильного ветра.