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Posted 22 октября, 04:23

Published 22 октября, 04:23

Modified 22 октября, 04:40

Updated 22 октября, 04:40

Действительно ли цунами угрожает Приморью, уточнили в МЧС

Цунами угрожает Дальнему Востоку: правда или фейк?

22 октября 2024, 04:23
Фото: pxhere.com

Действительно ли цунами угрожает Приморью, уточнили в МЧС

Сюжет
МЧС
В последние часы в сети распространяются тревожные публикации о якобы надвигающейся угрозе цунами для Приморского края и других регионов Дальнего Востока. Вышли материалы с громкими заголовками, ссылаясь на информацию о том, что цунами могут угрожать 14 городам ДФО.

Однако МЧС России призывает граждан сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные данные ведомства.

Источником волны публикаций, по нашему мнению, стал материал агентства РИА Новости под заголовком «МЧС: цунами могут угрожать 14 городам на Дальнем Востоке». Однако в самой статье речь идет лишь о потенциальных рисках, характерных для ряда населенных пунктов ДФО в целом. При этом о какой-либо конкретной и тем более неотвратимой угрозе цунами в материале не сообщается.

Стоит отметить, что на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю размещена экстренная информация для населения в связи с действительно плохой погодой, которая ожидает регион в ближайшее время. Однако и в ней нет прямого упоминания об угрозе цунами. Это еще раз подтверждает, что никаких экстренных предупреждений, связанных с цунами, ведомство не распространяло.

Редакция «Восток-Медиа» обратилась за уточнением в ГУ МЧС по Приморскому краю. Оперативный дежурный пресс-службы сообщил, что цунами городам края не грозит. Также сотрудники МЧС подтвердили, что публикациях с громкими заголовками не было информации о том, на какие города и когда именно могут обрушиться волны.

Таким образом, тиражируемая рядом изданий информация о якобы неминуемом цунами в Приморье и других регионах ДФО не находит подтверждения в официальных источниках. В случае реальной угрозы населению будет своевременно передано экстренное предупреждение по всем каналам оповещения. Пока же профильные ведомства призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только проверенной информации.

Угрозы Приморскому краю нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в школах Владивостока объявили свободное посещение из-за проливных дождей и сильного ветра.

В школах Владивостока объявлено свободное посещение из-за непогоды
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