Цунами угрожает Дальнему Востоку: правда или фейк?

Стоит отметить, что на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю размещена экстренная информация для населения в связи с действительно плохой погодой, которая ожидает регион в ближайшее время. Однако и в ней нет прямого упоминания об угрозе цунами. Это еще раз подтверждает, что никаких экстренных предупреждений, связанных с цунами, ведомство не распространяло.