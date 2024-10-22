Землетрясение зафиксировали у побережья Приморского края

Posted 22 октября, 04:30
Published 22 октября, 04:30
Modified 22 октября, 04:33
Updated 22 октября, 04:33
Рано утром во вторник у берегов Находки случилось землетрясение магнитудой 4,8 балла. Толчок произошел 22 октября в 06:59 по местному времени на глубине 473 километров в акватории Японского моря.
Сейсмическое событие отметили на карте.
К счастью, ни один человек не пострадал. Разрушений также не произошло. Угрозы цунами в крае нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, действительно ли Приморскому краю угрожает цунами.