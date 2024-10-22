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Posted 22 октября, 04:30

Published 22 октября, 04:30

Modified 22 октября, 04:33

Updated 22 октября, 04:33

Землетрясение зафиксировали у побережья Приморского края

Землетрясение зафиксировали у побережья Приморского края

22 октября 2024, 04:30
Фото: pxhere.com
Сюжет
Землетрясение
Утром у берегов Приморского края в акватории Японского моря произошло землетрясение.

Рано утром во вторник у берегов Находки случилось землетрясение магнитудой 4,8 балла. Толчок произошел 22 октября в 06:59 по местному времени на глубине 473 километров в акватории Японского моря.

Сейсмическое событие отметили на карте.

Фото: ceme.gsras.ru

К счастью, ни один человек не пострадал. Разрушений также не произошло. Угрозы цунами в крае нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, действительно ли Приморскому краю угрожает цунами.

Цунами угрожает Дальнему Востоку: правда или фейк?
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#Новости#Общество#Находка#Землетрясение#Приморский край#Приморье#Японское море#Происшествия#Магнитуда
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