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Posted 23 октября, 07:47

Published 23 октября, 07:47

Modified 23 октября, 07:49

Updated 23 октября, 07:49

Второй Владивосток выстроили для съёмок сериала о Владимире Арсеньеве

Это где такой Владивосток: у столицы ДФО появился дублёр-призрак — фото

23 октября 2024, 07:47
Фото: vostokmedia.com

Второй Владивосток выстроили для съёмок сериала о Владимире Арсеньеве

Сюжет
Владимир Арсеньев
Исторический центр Владивостока вырос в павильонах кинопарка «Москино», где активно идут съёмки сериала «Арсеньев» (12+). Напомним, натурные сцены — на мысе Тобизина, в ущелье Дарданеллы, в селе Хмельницкое снимались (и еще будут сниматься) — в Приморском крае.

В пресс-службе министерства культуры и архивного дела Приморского края рассказали: для съёмок в «Москино» построили Владивосток начала прошлого века, почти все самые приметные здания исторического центра столицы ДФО. И разумеется, одно из самых главных зданий — музея на Петра Великого, 6. Здесь работал Владимир Арсеньев, о жизни и судьбе которого и повествует сериал, а главную роль в нём исполняет народный артист России Евгений Миронов. На экраны сериал выйдет в 2026 году.

Напомним, что идея съёмок сериала о Владимире Клавдиевиче принадлежала губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, а поддержал и взялся реализовать ее Евгений Миронов.

Во время недавнего приезда во Владивосток Евгений Витальевич отметил, что впереди — съемки зимних экспедиций Арсеньева и что владивостокцы, безусловно, увидят первые серии киноромана одними из первых.

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#Новости#Культура#Владивосток#Владимир Арсеньев#Приморский край#Сериал#Съемки сериала
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