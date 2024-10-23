Это где такой Владивосток: у столицы ДФО появился дублёр-призрак — фото

В пресс-службе министерства культуры и архивного дела Приморского края рассказали: для съёмок в «Москино» построили Владивосток начала прошлого века, почти все самые приметные здания исторического центра столицы ДФО. И разумеется, одно из самых главных зданий — музея на Петра Великого, 6. Здесь работал Владимир Арсеньев, о жизни и судьбе которого и повествует сериал, а главную роль в нём исполняет народный артист России Евгений Миронов. На экраны сериал выйдет в 2026 году.