Это где такой Владивосток: у столицы ДФО появился дублёр-призрак — фото

Posted 23 октября, 07:47
Published 23 октября, 07:47
Modified 23 октября, 07:49
Updated 23 октября, 07:49
В пресс-службе министерства культуры и архивного дела Приморского края рассказали: для съёмок в «Москино» построили Владивосток начала прошлого века, почти все самые приметные здания исторического центра столицы ДФО. И разумеется, одно из самых главных зданий — музея на Петра Великого, 6. Здесь работал Владимир Арсеньев, о жизни и судьбе которого и повествует сериал, а главную роль в нём исполняет народный артист России Евгений Миронов. На экраны сериал выйдет в 2026 году.
Напомним, что идея съёмок сериала о Владимире Клавдиевиче принадлежала губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, а поддержал и взялся реализовать ее Евгений Миронов.
Во время недавнего приезда во Владивосток Евгений Витальевич отметил, что впереди — съемки зимних экспедиций Арсеньева и что владивостокцы, безусловно, увидят первые серии киноромана одними из первых.
Об этом сообщало «Восток-Медиа» в начале октября.