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Posted 23 октября, 05:36

Published 23 октября, 05:36

Modified 23 октября, 05:38

Updated 23 октября, 05:38

Сильные дожди идут по всему Приморскому краю

Эй вы там, наверху: Приморский край заливает дождями — видео

23 октября 2024, 05:36
Фото: vostokmedia.com

Сильные дожди идут по всему Приморскому краю

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Погода
Как и предсказывали синоптики, Приморский край сегодня накрыли сильнейшие дожди. Льёт, как из ведра, повсюду — от Находки до Пограничного.

Сильный дождь при этом сопровождается не менее сильным ветром, создавая крайне некомфортную погоду. Мало кому хочется оказаться на улице, когда разверзлись хляби небесные и зонт вырывает порывами ветра из рук.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: больше всего за ночь (итоги за день еще будут подводиться) осадков выпало в посёлке Преображение. Владивосток в этом списке занимает почётное четвёртое место.

Видео: primorskyru.

— Отметим, что при этом выхода рек из берегов, неблагоприятных и опасных гидрологических явлений не ожидается, — подчеркнули в пресс-службе правительства Приморья.

Оперативные службы региона находятся в режиме повышенной готовности, жителей и гостей региона просят соблюдать меры предосторожности.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда в край вернётся хорошая погода.

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#Видео#Погода#Владивосток#Приморский край#Дожди
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