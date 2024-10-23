Эй вы там, наверху: Приморский край заливает дождями — видео

Posted 23 октября, 05:36
Published 23 октября, 05:36
Modified 23 октября, 05:38
Updated 23 октября, 05:38
Сильный дождь при этом сопровождается не менее сильным ветром, создавая крайне некомфортную погоду. Мало кому хочется оказаться на улице, когда разверзлись хляби небесные и зонт вырывает порывами ветра из рук.
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: больше всего за ночь (итоги за день еще будут подводиться) осадков выпало в посёлке Преображение. Владивосток в этом списке занимает почётное четвёртое место.
— Отметим, что при этом выхода рек из берегов, неблагоприятных и опасных гидрологических явлений не ожидается, — подчеркнули в пресс-службе правительства Приморья.
Оперативные службы региона находятся в режиме повышенной готовности, жителей и гостей региона просят соблюдать меры предосторожности.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда в край вернётся хорошая погода.