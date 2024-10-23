Хэллоуин в России в 2024 году: история и традиции праздника

Posted 23 октября, 06:05
Published 23 октября, 06:05
Modified 23 октября, 06:44
Updated 23 октября, 06:44
Хэллоуин — это праздник, который давно завоевал популярность не только в США, но и по всему миру, включая Россию. Многие знают о нем как о дне переодевания в страшные костюмы и сбора конфет. Однако за этой забавной традицией скрывается богатая история и символика.
Хеллоуин традиционно отмечают 31 октября. В 2024 году этот день выпадает на четверг. В отличие от западных стран, в России отношение к празднику неоднозначное: он еще не завоевал массовую популярность, но интерес к нему растет с каждым годом.
Хеллоуин берет свои корни в дохристианской культуре древних кельтов, которые жили на территории современных Ирландии и Шотландии. Праздник Самайн, предшественник Хеллоуина, символизировал конец сельскохозяйственного года и был связан с веранием в сверхъестественные силы. Кельты считали, что в этот период миры живых и духов временно сливаются, поэтому в жертвы приносили дары и наряжались в звериные шкуры, чтобы отпугнуть злых духов.
С приходом христианства языческие традиции начали трансформироваться. В VIII веке Самайн слился с христианским Днем Всех Святых. Так 31 октября стал известен как Вечер Всех Святых (All Hallows Even), позже сокращенный до Хеллоуин.
В последние годы в России идет активное обсуждение возможностей адаптации Хеллоуина под местные традиции. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил переименовать праздник в «Ночь таинственных историй», сохранив часть атрибутики, но изменив его смысл. Он считает, что праздник должен популяризировать российские культурные символы, такие как произведения Михаила Булгакова и Николая Гоголя, вместо передачи западных значений
«Лучшее решение, на мой взгляд, — это ребрендинг Хэллоуина», — предложил депутат.
По его словам, нужно сохранить большую часть атрибутики праздника, но изменить его дух. Он привел в пример McDonald's, который в России «крайне успешно импортозаместили».
«То же самое нужно сделать с Хэллоуином: вместо него нам нужна условная „Ночь таинственных историй“, — поделился он.
Современный Хэллоуин часто ассоциируется с традицией «сладость или гадость» (Trick or treat), когда дети переодеваются в костюмы призраков, ведьм и других существ и ходят по домам, выпрашивая угощения. Эта традиция восходит к Средневековью, когда бедняки в Англии и Ирландии ходили по домам, прося еду в обмен на молитвы за души умерших.
Светильник Джека — это еще одна традиция, зародившаяся на рубеже XIX и XX веков. Вырезанная из тыквы гримаса со свечой внутри, считалась оберегом от злых духов. Сейчас такие фонари не носят с собой, а ставят на крыльцо или оконные подоконники, создавая жутковатое освещение.
Вечер накануне Хэллоуина также считается временем для гаданий. Одной из популярных традиций является гадание на кожуре яблока, которую девушка бросает через плечо — предполагается, что форма падения укажет первую букву имени будущего мужа. Также существуют другие приметы и гадательные обряды, связанные с этим днем.
Хэллоуин богат на разнообразные блюда, которые соответствуют духу праздника. Это может быть карамельное яблоко, блюда из тыквы и сладости, оформленные в тематике «жуткого». Например, на пицце изображают паутину соусом, а сосиски превращаются в «отрезанные пальцы» с помощью семечек и кетчупа.
Сегодня Хэллоуин — это не только время для сбора конфет, но и повод для вечеринок, посвященных страшным историям или просмотру фильмов ужасов. Жители городов украшают свои дома, чтобы привнести таинственную атмосферу праздника. Кто-то облачается в костюмы вампиров, зомби, ведьм или фантастических персонажей из популярных фильмов и сериалов.
После распада Советского Союза Хэллоуин постепенно начал приобретать популярность в России, хотя и не стал массовым явлением. Согласно данным ВЦИОМ за 2019 год, только 3% россиян принимали участие в праздновании, тогда как 90% были о нём осведомлены.
Несмотря на скромную популярность, в крупных городах России некоторые кафе, рестораны и торговые центры украшают свои помещения к этому дню. Особый размах Хэллоуин приобретает в ночных клубах, где устраиваются тематические вечеринки. Вход на такие мероприятия часто требует наличия костюма, или же за образ посетителям предоставляются скидки и подарки, например, бесплатный напиток или закуска.
Традиция «кошелек или жизнь», популярная на Западе, в России представлена не столь широко. Лишь немногие дети отправляются за сладостями по соседним квартирам.
Огромный выбор костюмов позволяет каждому выбрать образ по душе. Среди самых популярных нарядов для девушек находятся костюмы ведьмы, невесты, русалки, медсестры, куклы или вампира. Мужчины чаще выбирают образы зомби, дьявола, мертвеца, мумии или приведения.