Мертвый человек лежит под окнами жилого дома во Владивостоке — фото — новые медиа

Posted 23 октября, 05:39
Published 23 октября, 05:39
Modified 23 октября, 05:41
Updated 23 октября, 05:41
В новых медиа появилась информация о том, что в краевой столице на Часовитина умер мужчина. Очевидцы сообщают, что на место инцидента прибыли правоохранители и сотрудники скорой помощи.
Подробности инцидента пока неизвестны. Вероятно, деталями происшествия чуть позже поделятся в полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на Тихой обнаружен мертвый человек. Силовики прибыли на Сахалинскую для разъяснения обстоятельств произошедшего.