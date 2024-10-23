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Posted 23 октября, 05:39

Published 23 октября, 05:39

Modified 23 октября, 05:41

Updated 23 октября, 05:41

Труп мужчины обнаружен в спальном районе Владивостока

Мертвый человек лежит под окнами жилого дома во Владивостоке — фото — новые медиа

23 октября 2024, 05:39
Фото: 1MI

Труп мужчины обнаружен в спальном районе Владивостока

Сюжет
Преступление
Мужчина умер около дома в Первомайской районе Владивостока. Бездыханное тело горожанина прикрыто тканью. Силовики уже прибыли на место инцидента. Автомобиль медиков тоже замечен на фото.

В новых медиа появилась информация о том, что в краевой столице на Часовитина умер мужчина. Очевидцы сообщают, что на место инцидента прибыли правоохранители и сотрудники скорой помощи.

Подробности инцидента пока неизвестны. Вероятно, деталями происшествия чуть позже поделятся в полиции.

Фото: svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на Тихой обнаружен мертвый человек. Силовики прибыли на Сахалинскую для разъяснения обстоятельств произошедшего.

Труп мужчины нашли на улице во Владивостоке — фото — новые медиа
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