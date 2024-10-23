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Posted 23 октября, 01:32

Published 23 октября, 01:32

Modified 23 октября, 01:34

Updated 23 октября, 01:34

Во Владивостоке введён режим повышенной готовности из-за непогоды

Налетели вдруг дожди, наскандалили: во Владивостоке — режим повышенной готовности

23 октября 2024, 01:32
Фото: adm_vl

Во Владивостоке введён режим повышенной готовности из-за непогоды

Сюжет
Режим ЧС
Во Владивостоке бушует непогода. Уже выпало более 28 мм осадков. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. И это не предел. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: ожидается, что в городе выпадет до 45 мм осадков за 12 часов. Все службы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности, который будет действовать до 25 октября.

— Сформированы оперативные бригады, которые, если возникнет необходимость, займутся устранением возможных последствий осадков — в круглосуточном режиме, — отметили в пресс-службе. — Одновременно все бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий» распределены по разным районам Владивостока.

В администрации краевого центра попросили горожан быть предельно внимательными на дорогах, даже если вы не за рулём автомобиля.

О любых проблемах, вызванных непогодой, можно сообщить по круглосуточному телефону Единой дежурной диспетчерской службы: 8 (423) 2222-333.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что на дорогах Владивостока сложилась непростая обстановка.

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#Новости#Владивосток#Режим ЧС#Приморский край#Дожди
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