Налетели вдруг дожди, наскандалили: во Владивостоке — режим повышенной готовности

Posted 23 октября, 01:32
Published 23 октября, 01:32
Modified 23 октября, 01:34
Updated 23 октября, 01:34
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: ожидается, что в городе выпадет до 45 мм осадков за 12 часов. Все службы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности, который будет действовать до 25 октября.
— Сформированы оперативные бригады, которые, если возникнет необходимость, займутся устранением возможных последствий осадков — в круглосуточном режиме, — отметили в пресс-службе. — Одновременно все бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий» распределены по разным районам Владивостока.
В администрации краевого центра попросили горожан быть предельно внимательными на дорогах, даже если вы не за рулём автомобиля.
О любых проблемах, вызванных непогодой, можно сообщить по круглосуточному телефону Единой дежурной диспетчерской службы: 8 (423) 2222-333.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что на дорогах Владивостока сложилась непростая обстановка.