«Не верю своему счастью»: непогода отступила? Дождь во Владивостоке прекратился

Posted 23 октября, 08:53
Published 23 октября, 08:53
Modified 23 октября, 08:55
Updated 23 октября, 08:55
К вечеру ливень во Владивостоке наконец прекратился. Снимать капюшоны при этом пока рановато — ветер продолжает бушевать.
Жителей города улучшение погоды очень порадовало. С работы люди возвращаются с облегчением: мокнуть больше не придется. Местами даже начинают подсыхать улицы.
Деревья больше не сгибает из-за сильных шквалов, выходить наружу куда приятнее, чем было утром. По прогнозу ливня в ближайшие часы не ожидается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, к чему привел циклон во Владивостоке. На улицах сносило заборы, в домах вода начала затекать в квартиры.