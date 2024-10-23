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Posted 23 октября, 08:53

Published 23 октября, 08:53

Modified 23 октября, 08:55

Updated 23 октября, 08:55

Ливень наконец прекратился во Владивостоке

«Не верю своему счастью»: непогода отступила? Дождь во Владивостоке прекратился

23 октября 2024, 08:53
Фото: vostokmedia.com

Ливень наконец прекратился во Владивостоке

Сюжет
Погода
Дождь прекратился во Владивостоке. В некоторых районах из-за туч показалось солнце. Жители поделились своими фото и видео.

К вечеру ливень во Владивостоке наконец прекратился. Снимать капюшоны при этом пока рановато — ветер продолжает бушевать.

Видео: vostokmedia.com.

Жителей города улучшение погоды очень порадовало. С работы люди возвращаются с облегчением: мокнуть больше не придется. Местами даже начинают подсыхать улицы.

Фото: vostokmedia.com

Деревья больше не сгибает из-за сильных шквалов, выходить наружу куда приятнее, чем было утром. По прогнозу ливня в ближайшие часы не ожидается.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, к чему привел циклон во Владивостоке. На улицах сносило заборы, в домах вода начала затекать в квартиры.

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