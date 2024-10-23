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Posted 23 октября, 02:09

Published 23 октября, 02:09

Modified 23 октября, 02:11

Updated 23 октября, 02:11

Автомобили перевернулись после аварии в Приморском крае

Перевернутая фура в канаве: джип опрокинулся после страшного ДТП в Приморье — видео

23 октября 2024, 02:09

Автомобили перевернулись после аварии в Приморском крае

Сюжет
ДТП
В Приморском крае приключилось жесткое столкновение многотонника и внедорожника. Оба авто не удержались на колесах, один даже очутился в кювете.

В Хасанском округе случилось серьезное дорожное происшествие, сообщают новые медиа. По данным очевидцев, на трассе в сторону Славянки дорогу не поделили Toyota Land Cruiser Prado и КАМАЗ с прицепом. В результате ДТП фура «прилегла» на бок, сместившись в канаву, а внедорожник опрокинулся колесами кверху. О пострадавших не сообщается, подробности инцидента тоже пока неизвестны.

Видео: hardkorushka.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария на низководном мосту заблокировала движение в сторону дальневосточной столицы. Участники столкновения полностью перекрыли дорогу.

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#Новости#Видео#Владивосток#Хасанский район#Приморский край#ДТП#Большегруз#Авария#Происшествия#Дорожное происшествие
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