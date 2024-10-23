Перевернутая фура в канаве: джип опрокинулся после страшного ДТП в Приморье — видео

В Хасанском округе случилось серьезное дорожное происшествие, сообщают новые медиа. По данным очевидцев, на трассе в сторону Славянки дорогу не поделили Toyota Land Cruiser Prado и КАМАЗ с прицепом. В результате ДТП фура «прилегла» на бок, сместившись в канаву, а внедорожник опрокинулся колесами кверху. О пострадавших не сообщается, подробности инцидента тоже пока неизвестны.