Перевернутая фура в канаве: джип опрокинулся после страшного ДТП в Приморье — видео

Posted 23 октября, 02:09
Published 23 октября, 02:09
Modified 23 октября, 02:11
Updated 23 октября, 02:11
В Хасанском округе случилось серьезное дорожное происшествие, сообщают новые медиа. По данным очевидцев, на трассе в сторону Славянки дорогу не поделили Toyota Land Cruiser Prado и КАМАЗ с прицепом. В результате ДТП фура «прилегла» на бок, сместившись в канаву, а внедорожник опрокинулся колесами кверху. О пострадавших не сообщается, подробности инцидента тоже пока неизвестны.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария на низководном мосту заблокировала движение в сторону дальневосточной столицы. Участники столкновения полностью перекрыли дорогу.