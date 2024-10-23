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Posted 23 октября, 03:42

Published 23 октября, 03:42

Modified 23 октября, 03:44

Updated 23 октября, 03:44

Редкая тропическая рыба заплыла в Приморье в октябре

Редкая тропическая рыба заплыла в Приморье в октябре

23 октября 2024, 03:42
Фото: inmarbio
Сюжет
Экология
Редкую тропическую рыбу Zenopsis nebulosa обнаружили в бухте Валентин в Приморском крае. Специалисты говорят, что для приморских широт это очень редкий гость.

Необычную для Приморского края тропическую рыбу обнаружили в Бухте Валентин.

Этот вид, называемый Зеркальным солнечником, редко встречается на наших широтах. Небольшая рыбка размером с ладонь взрослого человека выглядит очень непохоже на привычных нам камбал и корюшек.

Фото: inmarbio

Распространенный в тропических и субтропических водах западной части Тихого океана от Японии до Австралии и Новой Зеландии, Zenopsis nebulosa, как его называют ученые, живет как близко к берегу, так и в глубоководных районах на глубинах от 150 до 300 метров.

Подходящие условия для этого вида рыб скорее всего можно найти на самом юге Приморья, на территории Дальневосточного морского заповедника, в разное время там встречали небольшие группы солнечников в различных бухтах.

При этом большой вопрос: справятся ли эти рыбы из теплых мест с наступлением осени и зимы.

К сожалению, большинство из них, скорее всего, погибнут из-за низких температур. Их выживание окажется под угрозой, когда холодные воды открытого моря отрежут их от более теплых бухт и заливов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье встретили стаю дельфинов.

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#Новости#Общество#Рыболовство#Экология#Природа#Дальневосточный морской заповедник#Приморский край#Приморье#Тихий океан
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