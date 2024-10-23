Регулируй это: все светофоры Владивостока работают в нормальном режиме

В автоматизированную систему управления дорожным движением Владивостока включено без малого 90 светофоров. О том, как они работают, сотрудники ЦОДД могут узнать в режиме реального времени — и сразу же взяться за исправление образовавшихся проблем. Здесь пояснили, что чаще всего отключения светофоров связаны со скачками напряжения, а подчас обнаруживается и человеческий фактор — например, когда в ходе дорожных или иных работ происходит обрыв кабелей электропитания.