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Posted 23 октября, 05:28

Published 23 октября, 05:28

Modified 23 октября, 05:30

Updated 23 октября, 05:30

Светофоры Владивостока вновь работают в нормальном режиме

Регулируй это: все светофоры Владивостока работают в нормальном режиме

23 октября 2024, 05:28
Фото: 1MI

Светофоры Владивостока вновь работают в нормальном режиме

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Наш Город
Все светофоры Владивосток работают в штатном режиме, перекрёстки города — под контролем. Центр организации дорожного движения города докладывает: ситуация в норме.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: из-за непогоды в краевом центре усилен контроль за ситуацией на дорогах. Штатная работа светофоров в данном случае имеет особое значение.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщает: все светофоры столицы ДФО, подключенные к автоматизированной системе управления дорожным движением, работают в штатном режиме. Напомним, с утра поступали сообщения о том, что часть этих важных для регулирования движения транспорта устройств была отключена.

— Мы уже провели подключение отключившихся светофоров на Борисенко, 62, перекрестке улиц Выселковой и Лоскутова, а также на Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова, улицах Нейбута и Ладыгина, — сообщил ведущий специалист ЦОДД Алексей Чертов. — В настоящее время ведутся работы по восстановлению подключения светофора на Адмирала Горшкова, 32. Он временно работает в режиме «желтое мигание».

В автоматизированную систему управления дорожным движением Владивостока включено без малого 90 светофоров. О том, как они работают, сотрудники ЦОДД могут узнать в режиме реального времени — и сразу же взяться за исправление образовавшихся проблем. Здесь пояснили, что чаще всего отключения светофоров связаны со скачками напряжения, а подчас обнаруживается и человеческий фактор — например, когда в ходе дорожных или иных работ происходит обрыв кабелей электропитания.

— И хотя еще не все светофоры подключены к системе, мы также оперативно реагируем на сообщения жителей города о неисправностях и передаём информацию ремонтной бригаде, — пояснили в ЦОДД.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке введён режим повышенной готовности.

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#Новости#Владивосток#Светофор#Приморский край#Наш Город#Происшествия
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