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Posted 23 октября, 12:48

Published 23 октября, 12:48

Modified 23 октября, 12:48

Updated 23 октября, 12:48

РЭО: В состав жюри «Зеленой премии» вошли 26 человек из разных отраслей

РЭО: В состав жюри «Зеленой премии» вошли 26 человек из разных отраслей

23 октября 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Состав жюри конкурса «Зеленая премия» в 2024 году был расширен до 26 участников. В него вошли эксперты в области охраны природы, медийные личности, спортсмены и экоактивисты. Об этом сообщил руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По словам главы РЭО, расширение состава жюри связано с увеличением количества номинаций премии, что требует привлечения большего числа специалистов, занимающихся вопросами обращения с отходами. Об этом сообщает 56orb.ru.

В состав жюри включены три депутата: первый заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, а также председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Также в оценке номинантов примут участие руководители трех университетов: ректор Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина Валерий Белгородский, ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова и ректор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов.

Представители отрасли обращения с отходами, вошедшие в жюри, включают генерального директора ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александра Пугина, исполнительного директора ООО «Хартия» Алексея Куртишвили, генерального директора АО «ЭкоЛайн-Капитал» Евгения Михайлова и директора выставок «ВэйстТэк» и «ЭКВАТЭК» Михаила Буховского и исполнительного директора Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Из бизнес-сектора в жюри вошли вице-президент ПАО «Сбербанк» Михаил Чачин, руководитель платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик, президент ООО «Деловая Россия» Павел Титов, исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин и заместитель руководителя по персоналу ГК «Росатом» Татьяна Терентьева.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко сообщил, что конкурс включает три направления: общественное, профессиональное и юннатское. Жюри рассмотрит работы конкурсантов и подготовит шорт-лист, а победителей объявят в декабре на церемонии награждения.

Подать заявку на участие в «Зеленой премии» можно на сайте РЭО.

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